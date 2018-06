Le club à la croisée des chemins

Par DDK | Il ya 48 minutes | 146 lecture(s)

Après avoir lutté pendant toute une saison dans l’optique d’éviter la descente aux enfers, les Rouge et Noir de l’US Olympique Amizour n’ont finalement pas réussi à se maintenir en DNA.

Ceci malgré leur réveil durant la phase retour, lors de laquelle ils sont tout de même arrivés à décrocher 26 unités sur les 45 possibles, soit plus de la moitié des points mis en jeu. Mais leur parcours dans l’ensemble a été négatif, surtout que les autres équipes, qui devançaient les Unionistes, avaient des marges sécurisantes de points. Avant la fin du championnat, les supporters du club étaient partagés entre ceux qui croyaient au miracle et ceux qui avaient perdu toute confiance en cette équipe, sachant que la plupart des formations évoluant dans ce groupe (centre) avaient plus ou moins le même niveau. En effet, hormis cinq à six équipes qui visaient le seul billet de la montée en Ligue 2, les autres teams jouaient pour se maintenir. L’USO Amizour a donc fini par rétrograder, étant la plus faible des trois groupes composant le championnat, en témoignent sa 15e position et le maigre pactole de 33 points engrangés pendant toute la saison. Elle est devancée par l’Entente de Collo, qui avait terminé avant-dernière dans son groupe (Est), avec 35 points, et de l’USMM Hadjout, (36 points). Cela dit, les camarades de l’ex-joueur de la JSK, Bounif Mourad ont manqué de peu la survie dans ce palier. Parmi les raisons ayant conduit le club à la déroute, le manque du nerf de guerre, l’argent. L’équipe dirigeante s’est retrouvée devant le fait accompli, avec des joueurs impayés, totalement démotivés. C’est dire que sans le manque flagrant de moyens financiers, le club n’en serait pas arrivé là après quatre saisons passées dans cette division. Maintenant, ce qui a été fait est fait. Les camarades du capitaine Nassim Kheraz devront, donc, faire avec. Cela étant, ils sont à présent appelés à faire de leur mieux en prévision du prochain exercice (2018/2019), afin de revenir, le plus tôt possible, en DNA. Les dirigeants sont aussi appelés à trouver des solutions, en vue de remettre sur pied l’équipe, ceci quand ont sait que le come-back au palier supérieur ne sera pas une tâche aisée, au vu, notamment, des clubs composant la division Inter-régions (Centre-Est), à l’instar de Hydra AC, l’USM Sétif, le MB Bouira et l’OM Ruisseau (El-Annasser). Un geste de la part des autorités locales, des entrepreneurs et des commerçants de la municipalité ne serait que la bienvenue pour ce club, créé en 1947, qui risque la chute libre si personne n’agit.

M. R.