Bouhlou remporte le trophée

Par DDK | Il ya 48 minutes | 163 lecture(s)

C'est dans une ambiance extraordinaire que le rideau est tombé sur le tournoi de football inter quartiers au profit des U15, organisé par la ligue des sports de proximité de la ville de Sidi-Aïch, en collaboration avec le comité de quartier de Bouhlou. Ce tournoi, qui s'est achevé avant-hier au stade de proximité du quartier de Bouhlou, s'est déroulé dans de très bonnes conditions, une excellente organisation et un fair-play exemplaire. Il a été suivi par un nombreux public connaisseur. Huit équipes réparties en 2 groupes, se sont mesurées, sous forme d’un mini championnat, pendant plus de dix jours de compétition acharnée, pleine de beau football, de technique et de motivation. La finale, s’est jouée avant-hier en nocturne, a opposé le quartier de Bouhlou à celui de la Sempac. La partie s'est achevée en faveur de l’équipe de Bouhlou sur le score de deux buts à zéro (2-0), grâce aux deux réalisations signées Zaghzi et Tahi. C’est dans une ambiance bon enfant que s’est déroulée cette finale où les supporters ont créé une animation digne d'une grande compétition. D’ailleurs jamais cette petite enceinte de proximité n’avait connu une affluence aussi importante que celle de cette soirée du Ramadhan .Ce merveilleux public, a applaudi la belle prestation fournie par ces jeunes. La partie a tenu toutes ses promesses, tant sur le plan du fair-play que sur le plan du jeu. Cette finale a été rehaussée par la présence des autorités locales à leur tête le chef de daïra, le président de l’APC, M. Abaour Chafik et ses adjoints Oubraham Rafik, Ferguene et Aïdli ainsi que quelques figures sportives, et quelques anciens joueurs du doyen de la Kabylie SS Sidi-Aïch. Et à la fin de ce tournoi, des cadeaux et des récompenses ont été offerts aux lauréats, avant de se donner rendez-vous pour la prochaine saison. Le travail fourni par les organisateurs de ce tournoi, qui ont durement travaillé pour organiser ce rendez-vous, mérite d’être salué. «Le principal est le fair-play dans lequel s'est terminé le tournoi, grâce à l'apport des associations et surtout des bénévoles», disent-ils visiblement satisfait de l’état d’esprit qui a marqué le tournoi et le haut degré de civisme dont ont fait preuve les spectateurs qui ont applaudi les belles choses sans autre considération, ce qui est naturel quand on sait que le tournoi n’a réunis que des frères. Interrogé sur l’événement, Boualem Oukaci, le président de la ligue de proximité et du comité d’organisation, dira: «Je suis très content de l’organisation, le tournoi a été une réussite totale sur tous les plans et tout le monde a été à la hauteur. Je remercie tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette finale, notamment le comité du quartier de Bouhlou ainsi que les équipes participantes». La veille, Chemini a remporté le tournoi des vétérans en battent en finale Sidi-Aïch par 3 buts à zéro (3-0).

Samy.H