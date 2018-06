Tournoi à la mémoire de Zenati Yanis

Par DDK | Il ya 48 minutes | 196 lecture(s)

Louable initiative que celle prise par l’association «Tiddukla Tighremt» d’Amizour, en organisant un tournoi de football à la mémoire de Yanis Zenati. Le défunt qui nous a quitté, il y’a de cela quelques mois, ne peut être oublié par sa famille, ses amis et tout son entourage, lui qui était un élément actif dans le mouvement associatif et président de l’association «Solidarité Action Jeunesse». Ce tournoi a eu donc lieu en sa mémoire, durant ce mois sacré du Ramadhan. Un tournoi qui avait débuté, le 19 Mai passé pour s’étaler jusqu’à hier (12 Juin 2018), soit durant 25 jours de compétition et d’ambiance créés par les ambitions affichées des équipes participantes. C’est là la meilleure manière de rendre hommage au défunt. La finale a été jouée avant-hier mardi au niveau du stade de handball, jouxtant le stade de foot «Larbi Touati», à partir de 22h et avait opposé les deux équipes finalistes : la prénommée «Les Cracks» et son adversaire des «154 logements». La rencontre en elle-même était très disputée, et pour preuve, le score de parité d’un but partout à la fin du temps réglementaire. C’est aux tirs aux buts que les deux équipes se sont départagées, où l’équipe drivée par l’ex-joueur de la JSB Amizour et de l’US Olympique Amizour, Djamel Akrour (El-Ghazi pour les intimes) avait réussi à s’adjuger le trophée dans une série de pénalties où l’équipe adverse avait raté trois tirs.

M.R.