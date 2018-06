Clôture du tournoi U 11 et 13

Par DDK | Il ya 47 minutes | 157 lecture(s)

Lancé le 3 juin dernier, le tournoi des jeunes footballeurs des catégories U 11 et 13, organisé par la Ligue de football de la wilaya de Bouira, a pris fin avant-hier, dans une ambiance festive. Ainsi, huit jours durant, les jeunes de différents clubs (MC Bouira, El Amel Bouira, CSPB et FC Charika Bouira), en sus de la sélection de la LWFB, se sont affrontés dans de très belles joutes footballistiques, dominées par un fair-play total. Ainsi, la dernière journée s’est déroulée en présence du président de la LFWB, Nordine Bakiri, des membres de son bureau, ainsi que des parents de joueurs et de dirigeants de clubs, à l’instar du président du CSA/MC Bouira, venu voir à l’œuvre ses jeunots. Néanmoins, les autorités locales (wilaya, APC, JDS…), ont brillé par leur absence. En effet, celles-ci n’ont pas fait le déplacement, ne serait-ce que pour assister au match de clôture. A la fin de la manifestation, un matériel pédagogique symbolique a été attribué à l’ensemble des équipes participantes, en guise d’encouragement. Approché, le DTW de la Ligue, Rabah Rezzoug, fera savoir que cette instance songe à la création de sa propre académie au profit de jeunes âgés entre 7 et 14 ans. «Aujourd’hui (ndlr, avant-hier), dira-t-il, nous lançons un appel aux clubs engagés dans le championnat de wilaya et autres associations sportives de se manifester auprès de la Ligue pour la structuration et l’identification de leurs clubs respectifs», ajoutant que «la Ligue songe organiser, à partir de la saison sportive 2018/2019, un mini-championnat des jeunes catégories, ou, à défaut, des plateaux hebdomadaires». Par ailleurs, un autre tournoi similaire se déroule en nocturne au niveau du CSP de Draâ El Bordj, un quartier de la ville de Bouira, à l’initiative de l’Association solidarité de Draâ El Bordj.

M’hena A.