«Stabiliser le club le plus vite possible»

Approché à la signature du contrat le liant au MO Béjaïa pour une saison, le nouveau coach Alain Michel parle dans cet entretien de ses ambitions avec le club et de plusieurs points.

La dépêche de Kabylie : Vos impressions après la signature du contrat vous liant au MOB ?

Alain Michel : merci de votre accueil pour ces retrouvailles avec pas mal d’entre vous que je connais depuis quelques années, quand j’étais dans les vestiaires d’en face, sur le même terrain. C’est un grand plaisir de me retrouver à Béjaïa avec une équipe, un club, un public et une grande galerie. Je connaissais parfaitement le MOB quand j’étais un voisin dans un stade où j’ai eu de bons souvenirs avec le club voisin auquel je souhaite de se remettre de sa crise passagère. Le MOB a su surmonter et dépasser les moments difficiles suite à la rétrogradation. Après de merveilleux moments comme la finale de la CAF, le club s’en est remis et est reparti en gardant ses forces vives. Je félicite à l’occasion les collègues Biskri, Bouarata et Ait Djoudi. A trois, ils ont réussi à ramener le club à la surface comme l’attendaient les supporters, à ressusciter le MOB fort. Le public du MOB est un public d’exception. Il est resté toujours fidèle à son club et a été présent là où on avait réellement besoin de son soutien et de son réconfort, dans les moments difficiles. Le retour du MOB dans la cour des grands ne pouvait se faire si ce n’était ce merveilleux public qui devrait monter avec les joueurs et les dirigeants sur le podium. On revient en ligue une après une année de purgatoire, il faut maintenant s’y maintenir. Il faut avant tout se stabiliser, former un bon groupe, une équipe un peu type qui pourra évoluer pendant les 40 jours de travail. Il y a tout un programme avec les dirigeants. On est là en toute modestie mais beaucoup d’ambitions. Nous comptons toujours sur ce merveilleux public capable de mener son équipe à la victoire, surtout dans les matchs à domicile, très importants dans un championnat. Nous retrouvons la ligue une et nous chercherons en premier lieu à faire le meilleur début possible, en stabilisant le club au plus vite pour éviter les mauvaises surprises. Ensuite, c’est le travail et le sérieux qui seront déterminants dans le parcours du club, c’est ce qui conditionnera les performances et les ambitions car tout se gagne et se mérite.

Peut-on connaître justement vos ambitions avec le MOB ?

Il faut avoir des ambitions tout en restant réaliste. En football, ce qu’il faut en premier, c’est le travail, l’effort et beaucoup de volonté. Il faut respecter ses engagements et s’investir sérieusement. Il faut aussi savoir que tout le monde nourrit les mêmes ambitions, d’où le respect de l’adversaire qui, lui aussi est motivé par les mêmes envies. Dans le championnat il y a 16 clubs qu’il faut tous respecter. Chaque club a ses objectifs et s’échine à les réaliser. Les objectifs sont en fonction des situations et des moyens, ils sont donc variables et adaptables aux réalités changeantes de chaque club. Le bon sens est d’hiérarchiser ses objectifs pour ne pas suivre des mirages, on dit que les marathons commencent toujours par un premier pas. Avoir de l’ambition est nécessaire, mais pas suffisant, il faut se donner les moyens d’y croire. Nous concernant, la priorité est à la formation d’un groupe homogène et équilibré, le reste se dessinera progressivement. Il ne faut pas promettre la lune, mais, j’ai eu le plaisir de réussir avec les clubs où je suis passé, j’espère rééditer l’exploit avec les crabes.

Avez-vous une idée sur le recrutement et le groupe en général ?

On a travaillé avec Rachid Malek depuis pas mal de jours, et il y a déjà des joueurs qui sont arrivés. On a discuté de la qualité et du profil des joueurs qu’on voudrait. On a recruté certains, d’autres vont arriver. On veut un groupe renouvelé et rajeuni. L’équipe a accédé en première division avec certains joueurs qui ne se sont pas affirmés. La D2 et la D1 sont différentes. Il y a eu un certain renouvellement d’effectif, mais il y a des joueurs de bonne qualité qui comptent dans l’ossature du club. Les joueurs vont et viennent suivant les possibilités du recrutement. On travaille ensemble sur ce registre avec la confiance des dirigeants.

Quel est votre message pour le public du MOB qui reste très exigeant ?

Vous savez, un club, c’est un stade, une équipe, un public et des hommes qui incarnent tout ça. Tout le monde a souffert ces deux dernières années qui ont été des moments difficiles. Le club a combattu et s’est relevé. Il est revenu en première division. Cet exploit n’est pas le propre d’une partie sans les autres, joueurs, dirigeants, staff technique et supporters sont les maillons indispensables de cette chaine, j’irai même jusqu’à dire que le rôle du public est encore plus déterminant. C’est maintenant le moment où chaque partie doit manifester sa fidélité en agissant chacune dans le sens qui est le sien. Les frictions, il faut savoir les pardonner, le public est toujours exigeant et c’est normal qu’il demande à en avoir pour tous les sacrifices qu’il fait pour le club. Ce que je peux garantir à nos supporters, c’est que les joueurs donneront le meilleur d’eux-mêmes sur le terrain, c’est le plus important, le reste, il y a toujours un gagnant et un perdant, il faut savoir connaitre ses limites. Le MOB a plus que jamais besoin de son public et je suis convaincu que celui-ci ne manquera pas au rendez-vous.

Entretien réalisé par Z. H.