La saignée se poursuit

Par DDK | Il ya 1 heure

Décidément, l’exode des joueurs tant redouté par les amoureux du club, en cette période des transferts, est en train de se produire au sein de la JSM Béjaïa, en l’absence de solutions immédiates à même de juguler la grave crise administrative dans laquelle elle patauge depuis la fin du championnat. Ainsi, et après le portier Sofiane Khedairia ayant déjà ouvert le bal des départs, s’étant engagé avec l’USMBA, puis l’attaquant Bilal Bensaha, lui ayant emboité le pas pour faire de même avec le DRBT ; avant-hier, c’était au tour du milieu de terrain Hamza Ouanes de rejoindre ce dernier à Tadjenanet. L’enfant de Blida a, en effet, paraphé un contrat d’une durée de deux saisons avec le représentant de la wilaya de Mila, devenant ainsi le troisième joueur de la saison écoulée à avoir quitté le navire. Pour rappel, Ouanes qui était libre de tout engagement avec les Vert et Rouge de la Soummam, avait déjà annoncé son intention de changer d’air si les choses ne s’amélioraient pas, en l’absence d’une direction suite à la démission forcée de Boualem Tiab de son poste de président du CA. Cela étant dit, la liste des départs risque même de s’allonger dans les jours à venir puisque d’autres clubs de l’élite tentent encore de profiter de la situation actuelle de la JSMB pour provoquer une "hémorragie" dans son effectif. L’on vient d’apprendre aussi de plusieurs sources concordantes que le milieu Kamel Belmessaoud qui a affiché clairement son envie de rester au club, aurait eu cette semaine une touche avec la JSK qui voudrait l’enrôler dès cet été dans son effectif. Idem pour l’attaquant Réda Bensayeh qui ferait l’objet de convoitises de quatre formations des deux ligues professionnelles. Il s’agirait du DRBT, l’ASAM, l’USM Annaba et l’O Médéa. À ce titre, il convient de rappeler que les deux transfuges de l’US Béni Douala qui restent liés encore à leur club actuel, ont déjà déclaré leur intention d’honorer leur contrat respectif jusqu’au bout. Soit jusqu’en juin 2019. Le scénario de l’été 2016 étant toujours vivace dans les esprits des supporters du club, ces derniers exigent une intervention salutaire des autorités locales pour mettre un terme à cet imbroglio administratif qui n’a que trop duré.

B. Ouari