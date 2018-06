«Le discours des dirigeants m’a convaincu»

Par DDK | Il ya 1 heure | 284 lecture(s)

La nouvelle recrue de la JSK, le Guinéen Mohamed Thiam, n’a pas caché sa grande joie de rejoindre les Canaris. Tout en parlant de ses ambitions, le jeune milieu de 22 ans promet de tout faire pour marquer son passage à la JSK.

La Dépêche de Kabylie : Vous avez officialisé votre venue à la JSK. Quel est votre sentiment ?

Mohamed Thiam : Je suis très content de venir à la JSK et de tenter une expérience en Algérie. J’ai eu plusieurs contacts de plusieurs clubs qui voulaient s’assurer mes services, mais mon choix fut pour la JSK. Je ferai tout pour être à la hauteur de la confiance placée en moi par les responsables kabyles.

Qu’est-ce qui a motivé votre choix ?

Même si je ne connaissais pas bien la JSK, j’ai appris qu’il était l’un des meilleurs clubs en Algérie et le symbole de toute une région. Et puis, le discours des dirigeants du club m’a vraiment convaincu. Je suis persuadé d’avoir fait le bon choix et c’est cette équipe qui me permettra de réaliser mes ambitions.

Quels sont vos objectifs avec le club ?

Tout d’abord, je ferai tout pour m’imposer et gagner ma place parmi les joueurs sur qui compte le coach. Je ne lésinerai pas sur les efforts pour être à la hauteur en apportant un plus. Avec le travail, j’espère que l’équipe réalisera une bonne saison et pourquoi ne pas gagner des titres. Je prétends à réussir une saison exceptionnelle et pourquoi pas décrocher un contrat professionnel en Europe, plus tard.

Une grande concurrence est attendu au milieu de terrain et les places seront très chères…

Je suis conscient de tout cela. Chaque joueur fera tout pour gagner sa place. Cependant je connais mes qualités et je finirai par convaincre le coach et gagner une place de titulaire lors des différentes confrontations. J’ai la ferme intention de réussir mon passage à la JSK.

Les supporters attendent beaucoup de vous. Qu’avez-vous à leur dire ?

Je leur demande de continuer à soutenir l’équipe car elle aura toujours besoin d’eux. En tant que joueurs, nous ferons tout pour réaliser les meilleurs résultats possibles et les satisfaire.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi