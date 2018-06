Menad ne viendra pas

Par DDK | Il ya 46 minutes | 181 lecture(s)

C’est désormais officiel. Djamel Menad ne sera pas le futur entraîneur de la JSK. C’est le concerné lui-même qui a informé les dirigeants de la JSK, invoquant son engament avec la FAF.

En dépit des négociations avec la JSK depuis plusieurs jours, Djamel Menad, toujours sous contrat avec la FAF en tant qu’entraîneur adjoint de la sélection nationale, n’a pas voulu démissionner de son poste pour éviter de payer les indemnités à la FAF, comme il est mentionné dans son contrat, préférant certainement attendre une fin de mission de la part de son employeur. Dans une déclaration jeudi soir à une chaîne de télé privée, Djamel Menad a affirmé qu’il ne pourra pas signer à la JSK en cette période : «La JSK m’a contacté officiellement mais mon sort n’est pas entre mes mains. Je suis lié par un contrat avec la sélection nationale et je ne peux pas prendre la JSK en cette période», a déclaré Menad. Selon nos informations, Djamel Menad a demandé aux dirigeants kabyles d’attendre jusqu’au 24 du mois en cours, date de la réunion du bureau fédéral, pour trancher sur l’avenir du staff technique des Verts. Ce dernier devra, en effet, mettre fin aux fonctions des membres du staff technique de l’équipe nationale à la tête des Verts, ce qui permettra à Djamel Menad de rejoindre la JSK. Néanmoins, les dirigeants kabyles ne peuvent pas l’attendre jusqu’au 24 juin car le club doit avoir son entraîneur et entamer la préparation de la nouvelle saison 2018-2019 prévue, d’ailleurs, le lendemain 25 juin à Alger. C’est ainsi que les deux parties, à savoir la direction kabyle et le coach Menad, ont eu une discutions jeudi passé. Il faut le dire, le contact de Menad pour prendre la barre technique kabyle a divisé les dirigeants et les supporters de la JSK également. Ainsi, après plusieurs journées du suspens, la piste Menad a été écartée et ne sera pas le patron de la barre technique kabyle lors de la prochaine saison.

Le Français Denis Lavagne contacté



Ainsi et après que la piste de Menad a été écartée, les responsables kabyles ont pris attache avec le technicien français Denis Lavagne. Toutefois, ce dernier a confié dans une courte déclaration jeudi dernier à la radio-web de la JSK, que sa probable venue est tributaire des négociations entre la direction de la JSK et son homologue du Havre, club avec lequel il est toujours sous contrat. « Effectivement la JSK m’a contacté et je suis très intéressé par son offre mais il faut savoir que ma venue à la JSK ne dépend pas de moi car je suis encore sous contrat avec le Havre. Donc si la JSK et mon club trouvent un accord je suis prêt à venir entrainer la JSK » a affirmé le technicien français qui est actuellement directeur de la formation au sein du club français le Havre.

Deux autres coachs comme plan B

Comme le président Mellal n’est pas sûr de conclure avec Lavagne, alors il est entré en négociations avec deux autres entraîneurs français. Selon une source proche de la direction des Canaris, le nouvel entraîneur de la JSK sera connu aujourd’hui ou au plus tard demain lundi. Reste à savoir maintenant qui prendra les reines de la barre technique de la JSK, c’est ce qu’on saura dans les prochaines heures. Sur un autre plan, la direction kabyle devra finaliser avec un Burundais et un Nigérian dans les toutes prochaines heures. Selon toujours notre source, les deux joueurs signeront directement après avoir tout conclu avec le président Mellal. La JSK Bouclera son recrutement cette semaine, avant de se consacrer à la préparation de l’intersaison.

Guemroud signe au CABBA

Le jeune arrière droit de la JSK Mohamed Guemroud a opté, jeudi dernier, pour le CABBA avec qui il a signé un contrat de deux saisons. Mécontent sur la proposition financière qui lui a été proposé par la JSK, le joueur a préféré changer d’air en choisissant le nouveau promu en ligue 1 Mobilis, le CABBA.

Mellal veut repêcher Guitoune



Le président Cherif Mellal compte garder son défenseur Ali Guitoune après l’avoir mis sur la liste des libérés au cours des précédentes journées. Cependant, on croit savoir d’une source proche du joueur que Guitoune n’est pas prêt à continuer son aventure avec la JSK, en attendant de savoir ce qu’il fera en cas ou Mellal l’informera qu’il sera dans l’effectif de la JSK au cours du prochaine exercice.

