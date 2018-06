Benchaira en route pour le DRBT

Par DDK | Il ya 48 minutes | 87 lecture(s)

Le DRB Tadjenanet qui est parvenu de façon in extrémis à se maintenir en ligue 1 à l’issue de l’exercice écoulé, semble décider plus que jamais à faire le plein pour réussir son mercato estival du côté de la capitale des Hammadites. Plus précisément chez la JSMB, deux joueurs, à savoir l’attaquant Bilal Bensaha et le milieu Hamza Ouanes, ont déjà signé dernièrement au profit de ce club. Même le milieu de terrain Mohamed Benchaira est en passe de leur emboiter le pas pour s’engager avec le représentant de la wilaya de Mila. C’est du moins ce que nous confie aussi un des proches du joueur. Ce dernier qui a marqué de son empreinte son passage à la JSMB aurait déjà tout conclu avec les dirigeants du DRBT auquel il ne manquait que la signature pour officialiser son départ cet été. À titre de rappel, Benchaira qui n’a jamais caché son désir de partir après une saison passée avec la JSMB, était le premier joueur du club à avoir saisi la CRL pour faire valoir ses droits consistant en cinq mensualités impayées ainsi que la fameuse lettre de libération qui lui permettra de choisir sa prochaine destination. Autrement dit, le natif de Batna qui est convoité aussi par l’ASAM, voudrait surtout se rapprocher de sa famille, précise encore notre source. Dans le même sillage, l’on a appris d’une source émanant des arcanes du CSA/ JSMB que son président, M. Houassi, aurait pris attache dernièrement avec l’attaquant Abdelouahid Belgherbi pour l’inviter à retirer sa requête auprès de la CRL. Ce dernier qui ne serait pas contre l’idée d’honorer encore son contrat jusqu’au bout avec son club actuel, soit jusqu’en juin 2019, aurait posé comme condition essentielle celle de la régularisation totale de sa situation financière. Une chose est désormais certaine, le boss du CSA et ses proches collaborateurs qui sont investis de la dure mission de gérer les affaires courantes du club, inhérentes notamment à la préparation de la novelle saison sportive, auront beaucoup de pain sur la planche pour remettre le club sur les bons rails. Ils devront, surtout, trouver les ressources nécessaires pour pouvoir faire face à tous les besoins du club en cette période d’intersaison.

B. Ouari