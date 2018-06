Debbari et Mazari signent

Par DDK | Il ya 47 minutes | 110 lecture(s)

La direction du MOB a officiellement engagé, jeudi dernier, les deux ex-joueurs de l’USMH, Abdelhak Debbari et Chakib-Arslane Mazari qui ont signé respectivement des contrats de 3 et 2 ans. Debbari, arrière latéral, est né le 6 janvier 1993 à Thenia et a déjà joué au RC Boumerdès avant d’atterrir chez les Kawassir de l’USMH, alors que Mazari, né le 6 janvier 1989 à Oran, défenseur axial, a déjà porté les couleurs de plusieurs clubs, à l’image de l’ASMO, USMH, MCS, MCO, USMA, DRBT et CSC. La direction du MOB a assuré, donc, sa neuvième et dixième recrues depuis l'entame du mercato en prévision de la nouvelle saison sportive après Aibout (MCS), Amokrane (ESS), Kadous (MCS), Boudoumi (MCO), Bouheniche (USMB), Malick Touré (USB), Dahar (CSC) et Rédha Belahcen (USMA). Concernant la liste des libérés qui n’a pas été dévoilée officiellement, elle risque de s’allonger et peut atteindre une dizaine de joueurs. Sur un autre volet, le cas de Belkacemi n’est pas encore réglé et une autre réunion de négociations est prévue dans les heures qui viennent pour trouver une issue à ce feuilleton qui a trop duré.

Z. H.