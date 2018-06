semaine décisive

Par DDK | Il ya 1 heure | 126 lecture(s)

Alors que les supporters du club phare de la Soummam piaffent toujours d’impatience quant à de probables nouvelles pouvant les réjouir en cette période de doute que traverse la JSMB depuis la fin du championnat, une lueur d’espoir pourrait venir cette semaine de la part du CSA et du représentant des actionnaires, Zahir Tiab et ce, par la grâce des bons offices du DJS de Béjaïa, M. Boutamine. Ce dernier qui a décidé de prendre le problème à bras le corps depuis la semaine écoulée, est déjà passé à l’action puisqu’il a rencontré tour à tour le président du CSA, Belkacem Houassi et Zahir Tiab. Suite à quoi, le premier responsable du secteur de la jeunesse et des sports dans la wilaya a passé avec eux au peigne fin toute la situation alarmante dans laquelle se débat le club suite à la démission de Boualem Tiab et le retrait des actionnaires de la SSPA. Ainsi, et selon les informations en notre possession, une réunion est prévue encore aujourd’hui au siège de la DJS entre M. Houassi et le frère cadet du président démissionnaire, et ce, en présence de M. Boutamine, afin de sceller l’engagement pris par les parties concernées par la crise pour permettre au club de se relever et préparer la nouvelle saison sportive dans de bonnes conditions. Un représentant des actionnaires devrait être désigné aussi pour travailler en étroite collaboration avec le club amateur, sachant qu’une convention est désormais obligatoire entre les deux entités (CSA et SSPA) avant le début de chaque exercice sportif. Cela dit, cet accord est venu aussi comme pour rassurer les nombreux inconditionnels du club qui ont alerté, à plusieurs reprises, les pouvoirs publics pour remettre de l’ordre dans la maison béjaouie. Par ailleurs, il convient de rappeler que Zahir Tiab qui a eu une entrevue avec le DJS la veille de la fête de l’Aïd, s’est engagé au nom des actionnaires, à honorer une grande partie de la dette du club (salaires impayés des joueurs et personnel ainsi que les fournisseurs de la restauration). De son côté, le boss du CSA s’est engagé, lui aussi, à gérer les affaires courantes du club après les garanties qu’il aurait reçu des autorités et du club professionnel pour mener à bien sa mission. M. Houassi qui entend prendre attache dès cette semaine avec certains joueurs susceptibles d’être préservés dans l’effectif ainsi qu’avec le coach Mounir Zeghdoud, aura ainsi du pain sur la planche pour remettre le club en marche. Il n’est pas vain de rappeler, enfin, que trois joueurs ont déjà quitté le club durant cette période des transferts à cause, notamment, de la grave crise administrative qui le mine de l’intérieur. Il s’agit du portier Khedairia ayant opté pour l’USMBA et de Bensaha et Ouanes qui se sont déjà engagés avec le DRBT. D’autres éléments ayant saisi la CRL, comme Benchaira et Belgherbi, ne sont pas sûrs de rester pendant que beaucoup d’autres éléments ont préféré attendre pour voir plus clair. Ils veulent surtout donner la priorité à leur équipe actuelle avant de songer à quoi que ce soit. Pour ce faire, la balle se trouve désormais dans le camp du président du CSA et de son staff pour s’engager de plain pied à régler toutes les questions inhérentes à la gestion de l’effectif actuel, le recrutement et la préparation de la nouvelle saison footballistique.

B. Ouari