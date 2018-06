«Mazira est toujours le coach en chef»

Par DDK | Il ya 1 heure | 109 lecture(s)

Le président de la section football du NA Redjaouna (Honneur Tizi-Ouzou), Chabane Slimane, dément, à travers cet entretien, la rumeur du départ du coach Mazira Ahmed et, donc, son remplacement par son coach adjoint, Baba Ali Malik.

La Dépêche de Kabylie: On a appris qu'un changement sera opéré à la tête de la barre technique, avec l'installation de Baba Ali Malik à la place de Mazira Ahmed. Est-ce vrai ?

Slimane Chabane: C'est archi faux ! Le coach Mazira Ahmed, qui a réussi du bon travail avec une accession en division Honneur, a été reconduit à la tête de la barre technique. Il a été maintenu et drivera l'équipe première la saison prochaine. Baba Ali Malik était à ses côtés la saison passée et on n'envisage pas d'opérer un changement.

Vous confirmez donc que ce sera Ahmed Mazira qui drivera l'équipe la saison prochaine?

Oui, on a renouvelé la confiance à Ahmed Mazira, c'est lui qui va se charger de diriger les seniors la saison prochaine encore. Il a notre totale confiance. Il aura carte blanche pour le nouvel exercice, en vue de réaliser les objectifs du club.

Justement, qu'en est-il de l'objectif du club pour la saison prochaine et des moyens mis ou qui seront mis en branle pour le réussir ?

Pour notre première saison en division Honneur, on jouera le maintien. Les moyens, il y en a. Toutes les catégories seront bien prises en charge. On va essayer de réunir toutes les conditions pour la bonne marche du club, la saison prochaine.

Y aura-t-il du renfort ?

Oui, on va recruter au moins cinq joueurs de valeur et qui ont de l'expérience dans ce palier. Une chose est sûre : le NAR fera honneur au village Redjaouna. Entretien réalisé par Massi Boufatis