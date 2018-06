Une finale en apothéose

Par DDK | Il ya 1 heure | 120 lecture(s)

Après trois semaines de confrontations footballistiques très plaisantes et attractives ayant mis aux prises 24 équipes des quartiers de la commune de Sour El-Ghozlane, le tournoi des U12 organisé par la ligue communale des sports pour tous et de proximité de SEG a pris fin jeudi dernier. Deux équipes se sont retrouvées dans l’ultime confrontation, à savoir l’équipe de la cité le Nouveau participatif et la cité des Moudjahidines. La rencontre s’est déroulée devant une présence nombreuse du public composé de supporters des différents quartiers de la ville, les sportifs, ainsi que les autorités locales représentées par l’adjoint au maire de la commune de Sour El-Ghozlane, des responsables des services de sécurité de la daïra et le président de l’ESG. Et c’est l’équipe de la cité des Moudjahidines qui s’est adjugé la coupe en l’emportant sur le score de 5 à 3. Des cadeaux symboliques (médailles, jeux d’équipements,…) ont été attribués aux deux finalistes ainsi qu’aux troisième et quatrième, en plus d’une grande coupe hissée par le capitaine de l’équipe vainqueur. Toutefois, le trophée du meilleur joueur a été remporté par deux joueurs de champs qu’on n’a pas pu départager à cause de leur talent, leur qualité de jeu et technicité hors paire. Il s’agit de Hamidi Zakaria et Chalabi Moumène, alors que le trophée du meilleur gardien a été remporté par Chalabi Essaid. À noter que durant la durée du tournoi organisé à la veille de la coupe du monde, le CSP de la ville était devenu une destination de nombreuses personnes, pas uniquement des amateurs de la balle ronde, mais aussi des parents de joueurs qui partageaient ce moment de joie avec leurs progénitures et footballeurs en herbe et autres riverains. Pour rappel, la région de Sour El-Ghozlane reste un véritable vivier pour avoir enfanté plusieurs footballeurs de nom qui ont fait et font toujours le bonheur des clubs que se soit au niveau local, régional et même national, pour ne citer que l’ex-joueur de l’ES Sétif et de l’USM Alger Djediat Laamouri, le portier de l’USMA, Mansouri Ismail, le défenseur du NAHD Laribi Hocine et l’attaquant du MO Béjaïa Belkacemi Smail. Ceci dit, d’autres initiatives similaires sont dans le calepin des responsables de la ligue, précisera son président Lokmane Nordine : «On prépare un programme similaire pour la commémoration du 5 juillet, ainsi qu’un autre programme spécial piscine en juillet-août prochains au profit des enfants démunis», précisera-t-il. Concernant le tournoi, ce dernier dira que «ce fut une réussite totale, cela a permis de réunir quelque 250 enfants des différents quartiers de la ville qui se sont retrouvés dans de très belles rencontres de football qui se sont déroulées dans un fairplay total». «Je tien à rendre hommage, conclut-il, à l’ensemble des partenaires à savoir l’APC de SEG, la DJS et autres sponsors pour leurs précieuses aides pour la réussite du tournoi».

M’hena A