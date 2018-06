Une nouvelle promotion lancée cet été

Par DDK | Il ya 1 heure | 119 lecture(s)

Après avoir organisé un premier stage à l’issue duquel plus de 300 entraîneurs toutes disciplines confondues, dont 60 en spécialité football, ont obtenu leurs diplômes, la direction de la jeunesse et des sports de Tizi-Ouzou s‘apprête à lancer un second stage du genre cet été. Dans cette optique, nous avons appris que près de 400 dossiers ont été déjà déposés et retenus par les services de la DJS qui n’attendent, selon nos informations, que l’aval de l’ISTS de Ain Benian pour l’entame de cette nouvelle promotion. Une promotion dont la part du lion revient au football qui compte 116 candidats. Un nombre qui dénote de l’engouement que suscite la pratique du sport roi au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou où le nombre de licenciés se trouve être l’un des plus élevés au niveau national. En effet, avec un peu plus de 70 clubs engagés (toutes divisons confondues) et les écoles affiliées à la Ligue spécialisée, Tizi-Ouzou s’offre la deuxième place à l’échelle nationale. Aussi, afin de combler le déficit en la matière qui sévissait au niveau de la wilaya ces dernières années et assurer un bon encadrement sur le plan technique et permettre aux milliers de jeunes structurés de progresser, la formation des entraîneurs est devenue une des priorités des responsables de la DJS et de la Ligue de Football de Tizi-Ouzou. Deux structures qui ne ménagent aucun effort pour essayer de répondre aux besoins des clubs en multipliant l’organisation des stages. Il y a lieu de signaler qu’en plus des deux stages suscités, initiés par la DJS de Tizi-Ouzou, la Ligue a eu à organiser par moins de 14 stages (FAF 1, FAF 2, FAF 3 et CAF C), entrant dans le cadre de la formation fédérale. Une formation continue qui se poursuivra cet été avec au programme trois nouveaux stages de différents niveaux (Diplôme Fédéral des entraîneurs de niveau 1, 2 et 3). Une initiative de plus qui ne sera que bien accueillie par les clubs de la wilaya qui auront toute la latitude de doter toutes les catégories d’un encadrement qualifié. Par ailleurs, un stage initiateur (toutes disciplines confondues) pour des candidats sans niveau sera organisé cet été par la DJS de Tizi-Ouzou.

