L’attaquant du MOB Abdelfettah Belkacemi tergiverse encore concernant sa future destination.

Même si le joueur a tout réglé avec les dirigeants béjaouis lors de l’entrevue qu’il a eue avec eux avant l’Aïd et l’assurance qu’il leur a donnée pour poursuivre son aventure avec les Crabes, Belkacemi hésite encore à renouveler son contrat. Malgré les grands efforts de la commission de recrutement qui lui ont offert 180 millions de centimes par mois, l’enfant de Sour El-Ghozlane n’est pas chaud pour rester au MOB car d’autres clubs lui ont offert beaucoup plus, à l’image de la JS Saoura qui lui aurait proposé un salaire de 240 millions, une offre qui pourra changer l’avis du joueur. Certains actionnaires ne sont pas pour le maintien de Belkacemi dans l’effectif du club et se sont même opposé au salaire de 180 millions proposé au joueur. Ces derniers pensent que ce salaire aura des répercussions négatives sur le moral de certains joueurs titulaires et qui touchent beaucoup moins que lui. Certains actionnaires avec qui nous avons discuté pensent que la somme donnée à Belkacemi pourrait tuer l’esprit du groupe qui a été la force majeure du club la saison passée.

Mellal (USMH) sur les tablettes

Après avoir assuré les services de pas moins de dix joueurs lors de ce mercato estival, la direction du MOB a négocié, jeudi passé, avec Mellal Benamar (USMH, attaquant) et a tout réglé avec lui en le convainquant d’opter pour le MOB et défendre ses couleurs la saison prochaine. L’ex-joueur de l’USMH qui a signé récemment au profit de l’ESS sans pour autant remettre ses papiers est très séduit par l’offre Mobiste. Il compte régler sa situation administrative avec les Sétifiens qui n’ont pas répondu à ses doléances pour atterrir à Béjaïa dans les prochaines heures et signer son nouveau contrat avec les Crabes. Si le recrutement de Mellal se concrétise avec le club béjaoui, on pourra dire que les Crabes ont réalisé une très belle affaire avec l’un des joueurs les plus performants de la saison écoulée en ligue 1 et qui donnera sûrement un plus aux Vert et Noir la saison prochaine.

Le préparateur physique Zaabar pressenti

Après avoir installé et présenté à la presse le premier responsable du volet technique, en l’occurrence Alain Michel qui a signé pour une saison, la direction du MOB et le directeur sportif se sont attablés, hier, avec l’ex-préparateur physique de la JSK, Salim Zaabar que le technicien français a proposé. Zaabar qui a déjà travaillé en compagnie d’Alain Michel au NAHD et au CRB, a déjà occupé ce poste au MOB à l’époque du duo Rahmouni - Moussouni où il a réalisé un bon travail et par conséquent, il ne devrait pas tarder à trouver un terrain d’entente avec les dirigeants surtout qu’étant enfant de la région.

Hanouti Amar comme adjoint

D’après une source proche des affaires du club, Alain Michel aurait proposé Hanouti Amar comme adjoint et il a demandé à la direction de prendre attache avec lui pour le convaincre de travailler chez les Crabes. L’enfant de Béni Douala est un ancien sortant du CREPS et ancien entraîneur de plusieurs équipes de la région où il a réalisé de belles performances malgré le manque flagrant de moyens.

