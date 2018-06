Le Nigérian Nfowor attendu en fin de semaine

Par DDK | Il ya 1 heure | 193 lecture(s)

Selon une source autorisée, l’attaquant nigérian Uche Nfowor est attenu à Tizi-Ouzou à la fin de la semaine en cours ou au plus tard au début de la semaine prochaine, pour parapher son contrat avec le club kabyle. Ayant presque tout conclu avec les responsables kabyles, il ne lui resterait que d’apposer sa signature sur son contrat. Pour avoir plus d’informations, nous avons joint le manager du joueur, Mohamed Merabet, hier en début d’après-midi. «Le joueur arrivera au plus tard début de la semaine prochaine pour parapher son contrat avec la JSK. La direction lui a envoyé tous les documents nécessaires. Je suis en contact permanent avec lui et dès qu’il me confirmera la date exacte de son arrivée, je vous en informerai», nous a-t-il affirmé. Ainsi et sauf surprise de dernière minute, l’attaquant nigérian, sur qui on dit beaucoup de bien, sera Canari la saison prochaine. Les responsables kabyles le veulent absolument dans le groupe, en plus d’un milieu de terrain africain qui devrait lui aussi rejoindre le club. Le président Cherif Mellal et ses collaborateurs sont donc sur le point de clore le recrutement, avant de se consacrer à la préparation de l’intersaison.

La piste Belkacemi toujours d’actualité

La piste de l’attaquant du MOB Belkacemi serait toujours d’actualité pour le club kabyle. Cependant, le joueur donne la priorité au MOB avec qui il devait entamer les négociations hier. Dans le cas où il ne trouve pas d’accord avec son actuel club employeur, pourrait atterrira à la JSK. Joint par téléphone, hier, le joueur nous a confié : «Ma priorité va au MOB avec qui j’entamerai les négociations ce soir ou demain. Mais si celles-ci n’aboutissent pas, j’opterai pour la JSK. Je suis également en contact continu avec les dirigeants du club qui, je le sais, tiennent à m’avoir aussi. Les quelques prochaines journées nous diront enfin où Belkacemi aura atterri.

Mellal en contact avec Aït Mimoun

Le jeune attaquant du SCM Oran, Lyes Aït Mimoun, serait convoité par le président Mellal qui veut le ramener à la JSK. C’est ce que nous a affirmé le joueur que nous avons joint hier après-midi par téléphone. «Le président de la JSK Mellal m’a en effet contacté. J’avais déjà discuté avec lui lorsqu’il était à Dubaï, ensuite lorsqu’il est rentré au pays. J’attends juste un appel pour rejoindre la ville des genêts. J’ai par ailleurs des contacts avec plusieurs clubs qui me veulent aussi, mais je donne la priorité à la JSK. Tout sera plus clair pour moi dans les prochaines journées», nous a-t-il confié.

