«Notre accession est méritée»

Par DDK | Il ya 49 minutes | 46 lecture(s)

Élu meilleur joueur du Djurdjura Club Boghni la saison écoulée, Yadaden Belkacem se dit très content de l’accession en division Honneur. Pour la saison prochaine, il promet de faire son possible pour que l’équipe aille de l’avant et accède en Régionale 2.

La Dépêche de Kabylie : Le DC Boghni a réalisé l’accession avant l’heure, en dominant ses adversaires et ses concurrents. Un commentaire ?

Belkacem Yadaden : Je pense que notre accession est amplement méritée dans la mesure où on a dominé tous les pensionnaires du groupe A. Le DCB a été à la hauteur et mérite son exploit, sans diminuer, toutefois, de la valeur des autres équipes, comme l’AS Imezgharen, la JS Aït Yahia Moussa et Aït Bouadou.

Vous avez été élu meilleur joueur de la saison au DCB. Votre sentiment ?

Je suis très content de ce titre personnel. Je remercie les supporters qui ont voté pour moi, surtout qu’il y avait d’autres joueurs, à l’exemple de Lotmani, Houari, Mebarki et Kheloui, qui méritaient aussi d’être récompensés et de décrocher ce trophée. Cette consécration me pousse à aller de l’avant.

Qu’en est-il de votre avenir avec les Montagnards ?

Je me sens bien au DCB et je ne trouverai pas mieux ailleurs, sauf si j’ai une proposition d’un club de division supérieure. Sinon, je préfère continuer à défendre les couleurs du DCB la saison prochaine.

Comment voyez-vous l’avenir du club en division Honneur ?

Le DC Boghni est un club qui devra jouer dans un palier supérieur et pas en division Honneur, eu égard à ses qualités et à sa longue histoires. Une chose est sûre : on a les moyens de rivaliser avec les meilleurs clubs de la wilaya, de la Régionale et même de l’inter-régions et de DNA. Je le répète, le DCB ne jouera que pour l’accession la saison prochaine. On un public en or qui nous soutient à fond, des joueurs de qualité, un bon staff technique et des dirigeants qui veillent au grain. Avec un renfort de qualité, on ira loin.

Propos recueillis par Massi Boufatis