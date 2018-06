Les préparatifs de la prochaine saison entamés

Par DDK | Il ya 50 minutes | 50 lecture(s)

Après un court répit, la Ligue de football de Tizi-Ouzou s’est remise au travail en entamant les préparatifs de la nouvelle saison 2018-2019. Un exercice qui sera, sans doute, marqué par l’engagement de nouveaux clubs qui viendront agrandir la famille du sport roi au niveau de la wilaya. Selon des échos, le nombre de clubs qui ne cesse d’augmenter, notamment ces cinq dernières saisons, passant de 29 à 60 clubs sans compter une quarantaine d’écoles engagées dans la catégorie des U13, devrait s’accroitre encore cette année. Plusieurs nouvelles associations sportives auraient déjà ficelé leur dossier d’engagement pour faire le baptême de feu en championnat de wilaya à l’image des Ihasnaouene, Tirmitine et Bouzeguene, pour ne citer que celles-ci. Et afin de gérer au mieux les procédures d’engagement, l’établissement des licences en ligne, l’homologation des terrains, les calendriers des compétitions (championnat et coupe) et la formation des entraîneurs et arbitres, les responsables de la Ligue ont arrêté un important programme d’activités. Ainsi, les imprimés des dossiers de licence, d’engagement des clubs et arbitres et le calendrier de passage de l’homologation des terrains ont déjà été mis en ligne sur le site officiel de la Ligue. Des stages au profit des arbitres et entraîneurs, des séminaires et journées pédagogiques font aussi partie du programme d'activités des mois de juillet et août prochains. Une batterie de mesures et d’actions a été arrêtée afin de permettre à l’instance de football au niveau de la wilaya d’être prête pour entamer la compétition dans les temps, notamment la coupe de wilaya qui servira de préparation aux clubs avant de débuter le championnat, dont la date du coup d’envoi sera fixée par la fédération. Comme chaque année, la Ligue devrait programmer aussi une assemblée générale avec les clubs dès le mois prochain. Cette rencontre sera l’occasion, pour les deux parties, de débattre de tout ce qui a trait à la nouvelle saison. Des décisions concernant, entre autres, certains articles des règlements généraux, pourraient être prises, ce qui permettrait de s’assurer du bon déroulement du championnat et de la coupe de wilaya. Pour rappel, la Ligue de Tizi-Ouzou qui s’offre la deuxième place en nombre de clubs et la première en nombre de licences à l’échelle nationale a été la première ligue à avoir bouclé, avant la mi-mai, la compétition (Championnat et Coupe). Un pari pas facile à égaler, rendu possible, selon des responsables de la Ligue, grâce à l’adhésion et la collaboration des clubs. Une parfaite entente qui a permis à la Ligue de se distinguer et d’être citée comme exemple en matière de fonctionnement dans le milieu footballistique.

S. K.