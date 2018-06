Les cadettes de la JS Barbacha en phase nationale

Par DDK | Il ya 50 minutes | 53 lecture(s)

Euphorique cette équipe cadette de la Jeunesse sportive de Barbacha (JSB) qui montre qu’il faut désormais compter avec elle à l’avenir. Une équipe de Basket qui honore la municipalité de Barbacha, de par la volonté qui anime ses filles. En effet, les jeunes cadettes de Barbacha qui ont participé au dernier tournoi régional de Basket à El Kseur (11 et 12 Juin) et à Béjaïa le 13 Juin, ont réussi à passer en phase nationale qui aura lieu à Alger. Les jeunes cadettes ont débuté ce tournoi le 11 Juin contre un adversaire qui a pour nom la JS Azaba, qu’elles ont battue à la salle OPOW de Béjaïa, sur le score de 66 à 44. Puis, le lendemain, 12 juin, elles ont donné la réplique au Widad de Chelghoum-Laid (WCL) sur le score de 59 à 28. Enfin, le 13 Juin, l’équipe du président Kitoune Brahem a réussi à battre l’équipe de l’AU Annaba sur le score de 91/68. 23 points d’écart qui font que la JS Barbacha a dominé les débats face à une bonne équipe d’Annaba, qui a tout fait pour stopper les capées du coach Omar Touati. Une victoire avec l’art et la manière en tous les cas pour les jeunes basketteuses de la municipalité de Barbacha, et qui leur permet de passer à la prochaine étape et participer à la phase nationale, qui aura lieu vraisemblablement cette semaine dans la capitale. Un grand bravo à cette jeune équipe qui a montré que le basket aussi peut représenter et honorer une commune.

M. R.