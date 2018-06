Les caisses du club renflouées

Par DDK | Il ya 50 minutes | 75 lecture(s)

Une bonne nouvelle pour le club phare de la Soummam qui est en passe de retrouver la sérénité après une longue période de turbulences marquée, notamment, par les conflits entre le CSA et la SSPA, conséquence de la démission du président du CA, Boualem Tiab. En effet, en plus de la réunion d’hier entre le DJS, le président du CSA et le représentant des actionnaires (voir aussi notre édition d’hier) qui devait déboucher sur une solution à la crise administrative actuelle, nous avons appris d’une source proche du CSA que sa trésorerie vient d’être renflouée par une importante somme d’argent s’élevant à trois milliards de centimes. Un montant représentant la subvention de l’APW de Béjaïa et qui devrait être transférée par le club amateur vers le compte de la SSPA prochainement. Ce beau pactole qui constituera une bonne bouffée d’oxygène pour la nouvelle équipe dirigeante qui sera, sans l’ombre d’un doute, menée par Belkacem Houassi, servira notamment pour faire face aux dépenses inhérentes au recrutement et à la préparation de la nouvelle saison sportive pendant que les chèques en circulation qui sont remis aux joueurs, seront pris en charge par la SSPA.

Vers le maintien de Mounir Zeghdoud

Tout indique, en effet, que le coach de la JSMB de la saison écoulée, Mounir Zeghdoud, ayant réalisé, il faut le dire, du bon travail en dépit de l’échec de l’objectif d’accession en ligue 1, sera maintenu dans son poste. C’est du moins ce que laisse entendre une source proche de la présidence du CSA qui affirme que les choses devraient s’éclaircir davantage d’ici la fin de la semaine en cours. De son côté, Zeghdoud qui a déclaré précédemment donner la priorité à la JSMB, ne serait donc pas contre l’idée de poursuivre son aventure avec le club phare de la Soummam. Ceci d’autant que le président du CSA, Belkacem Houassi, qui est toujours en contact avec l’ancien joueur de l’USMA, a déjà déclaré, lui aussi, vouloir privilégier plutôt la stabilité à la tête de la barre technique. Soit un gage de réussite pour espérer cueillir le fruit de son labeur sur le long terme. Une chose est désormais certaine, c’est que les nombreux supporters du club qui suivent toute l’actualité de leur équipe fétiche depuis le début de la crise, seront davantage édifiés dès cette semaine sur tout le devenir immédiat de leur club de cœur. Staff technique, préparation d’intersaison et nouvelles recrues seront, entre autres, le chantier auquel devra s’atteler ces jours-ci la nouvelle équipe dirigeante. Celle-ci sera, ainsi, investie de la pénible mission de restructurer le club en espérant le sortir de sa léthargie.

