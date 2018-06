Vers le maintien de huit joueurs seulement

Par DDK | Il ya 49 minutes | 79 lecture(s)

Après le recrutement de pas moins de dix nouveaux joueurs jusqu’à présent, les amoureux du MOB s’impatientent sur la liste des joueurs à libérer et qui tarde à être rendue publique à quelques jours seulement de la reprise qui est programmée pour la fin du mois de juin. En effet, après l’installation de l’entraîneur des Crabes, Alain Michel, et d’après une source proche du club, ce dernier a confectionné une liste de joueurs à garder et qui ne comprend que huit joueurs. Il s’agit des trois gardiens Bencherif, Meziane et Sidi-Salah, des deux défenseurs Bouledieb et Naas, des deux milieux Kadri et Semahi ainsi que l’attaquant Soltane. Après la décision du staff technique et le choix des joueurs à garder, la direction doit libérer pas moins de 14 joueurs. La décision unilatérale de Boucherit, Salhi et Hichem Cherif de quitter le club, et Benkouider qui a regagné la JSS après un prêt de six mois, d’autres joueurs seront concernés par cette décision. On peut citer les Benali, Cheklam, Herida, Maamar Youcef et les jeunes joueurs comme Aggar, Benamara et Bordjah. La rue béjaouie n’arrive pas à accepter la libération de Herida et Maamar Youcef qui ont donné satisfaction tout au long de la saison écoulée, alors que de l’autre côté de la direction et d’après toujours la même source, Alain Michel connait bien ces deux joueurs, surtout Maamar Youcef qu’il a déjà libéré du CRB quand il était à la tête du staff technique. Pour ce qui est des jeunes ayant des contrats avec le MOB, ces derniers seront sûrement prêtés pour gagner un peu plus de temps de jeu. Concernant le cas de Belkacemi, aucune issue n’est trouvée pour le moment et le joueur qui souhaite poursuivre son aventure avec les Crabes attend toujours un geste de la part de la direction pour renouveler, même si certaines informations le donnent très proche de la JSS et de la JSK. Concernant la reprise, le directeur technique en concertation avec Alain Michel l’aurait programmée pour la fin du mois de juin au stade de l’unité maghrébine pour cinq jours, avant de prendre la route de Tikjda pour un stage d’une dizaine de jours qui sera suivi d’un autre en Tunisie de 15 jours, en programmant plusieurs matchs amicaux sur place. Une dernière étape de préparation, appelée précompétitive, sera suivie à Béjaïa pour régler les derniers détails avant la compétition officielle, dont la première journée du championnat de ligue est programmée pour le 11 août prochain.

Z. H.