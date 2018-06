La ligue des sports mécaniques SDF

Par DDK | Il ya 1 heure | 105 lecture(s)

Créée en décembre 2013, la Ligue de Bouira des sports mécaniques ne dispose toujours pas d’un siège. Pourtant, cette jeune instance, présidée par Lamri Ali, est parmi les plus actives sur la scène sportive à l’échelle de wilaya. En effet, depuis sa création, celle-ci a mis en œuvre un programme riche et attrayant, à commencer par un karting au niveau du stade OPOW de Bouira et des courses de côte, que ce soit à Hammam Ksana (El Hachimia), à Lalla Khedidja (Saharidj) ou à Haïzer - Tikjda. A travers les pilotes qui lui sont affiliés, à l’exemple de Mustapha Ouahab, Mezreg Mohamed, Dehak, Hadj Belkacem et Talbi Mohamed, la Ligue en question a été représentés dans des courses et rallyes nationaux et internationaux. Le dernier était le rallye sahari, avec deux équipages chapeautés par Mustapha Ouahab et Mohamed Mezreg. Elle a aussi pris part à la 15e édition du Rallye international des colombes, qui s’est déroulée en mai dernier, avec le tandem Agrouche Rahima et sa fille Lydia. Par ailleurs, cette instance prépare activement les prochaines courses de côte prévues à partir de septembre prochain à Lalla Khedidja, Tikjda et à Hammam Ksana, inscrites dans le programme des festivités de Yennayer. Néanmoins, Lamri Ali, le président de cette Ligue, déplorera l’absence d’un siège: «Depuis la création la Ligue des sports mécaniques, nous avons multiplié les requêtes dans ce sens à l’adresse la DJS de Bouira, sans résultat. Pourtant, il existe bel et bien des sièges vides et inoccupés !» «Il faut savoir, poursuit-il, que nous recevons nos invités dans des cafés ou carrément dehors ! Et cela n’honore en rien notre wilaya. Il y a aussi le problème de moyens, la subvention octroyée à la Ligue est dérisoire par rapport à nos activités. Pourtant, la Ligue, à travers ses pilotes, est présentée sur les scènes nationale et internationale. Mais elle a plus que jamais besoin de moyens. C’est à cet effet que nous lançons un appel solennel aux opérateurs économiques et autres de nous venir en aide, pour continuer à représenter dignement la wilaya de Bouira dans les rendez-vous nationaux et l’Algérie dans les rendez-vous internationaux (…)».

M’hena A.