Izerrouden qualifié au prochain tour

L’équipe de la JS Izerrouden s’est qualifiée, dimanche dernier, au prochain tour de la coupe de wilaya inter-villages, organisée par la Ligue sport pour tous et la DJS de Tizi Ouzou. Les capés de Belaïd Yargui et Belkacemi Amar ont réussi à arracher la qualification devant leurs homologues de Sidi Namane, en s’imposant aux tirs au but sur le score de 5 tirs à 4. La rencontre s’est achevée dans son temps règlementaire sur le résultat de parité d’un but partout. Les coéquipiers de Touati Takfiranas étaient les premiers à ouvrir la marque par l’entremise du rentrant Malek Lounès, à la demi-heure de jeu. C’est sur ce petit avantage d’un but à zéro que s’est achevé le premier half, en faveur de la JS Izerouden. En deuxième mi-temps, l’équipe de Sidi Namane est parvenue à remettre les pendules à l’heure par son capitaine. Le reste de la rencontre n’a rien apporté au score, qui est resté d’un but partout jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre. Les deux équipes ont été donc invitées à la série fatidique des tirs au but, et la chance a souri à la JS Izerrouden qui s’est imposée par 5 tirs à 4, au grand bonheur de ses supporters qui se sont déplacés en force au stade Kaci Ali de Draâ Ben Khedda. Les poulains de Belaïd Yargui et Belkacemi Amar vont, donc, attendre le tirage au sort du prochain tour au niveau de la wilaya, sachant que la JSI représentera désormais la daïra de Draâ Ben Khedda dans cette compétition. En tout cas, les jeunes Loups d’Izerrouden ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. Ils veulent aller jusqu’au bout de leur aventure et, pourquoi pas, rafler la mise, en s’offrant le trophée.

Massi Boufatis