«Je serai à la pointe de l’attaque»

La nouvelle recrue de la JSK, le Nigérian Uche Nwofor, parle dans cet entretien de son émotion d’être à la JSK et de ses objectifs.

La Dépêche de Kabylie : Vous avez rejoint la JSK. Quel est votre sentiment ?

Uche Nwofor : Je suis très content et très heureux. Je rêvais d’une expérience en Algérie et je ferai tout pour être à la hauteur. Les responsables kabyles ne regretteront pas de m’avoir engagé.

Comment se sont faits les contacts avec les responsables du club ?

Mon premier contact fut avec un certain Kamel Saida avec qui j’ai discuté sur plusieurs points. Il m’a expliqué le projet du club et m’a très vite convaincu et donné envie de rejoindre la JSK. J’ai voulu participé au chalenge de l’équipe au cours du prochain exercice.

Pourquoi avoir choisi la JSK alors que plusieurs autres clubs vous voulaient ?

J’ai opté pour l’un des meilleurs clubs en Algérie et puis, la volonté des dirigeants kabyles de jouer les coupes africaines m’a beaucoup séduit. Même si je ne connais pas bien la JSK, j’ai entendu parler de son histoire, de son potentiel et de sa valeur sur le plan national et continental. Je ferai tout pour laisser une trace au sein de ce grand club.



Dans quel poste préférez-vous jouer ?

Je suis un avant-centre de métier et je me sens très bien lorsque je joue en pointe de l’attaque. Je ferai tout pour marquer beaucoup de buts et réaliser une bonne saison avec ma nouvelle équipe.

Quels sont vos objectifs avec le club ?

Mon objectif premier est d’être à la hauteur et aider la JSK à réaliser ses objectifs au cours de la prochaine saison. Nous ferons le maximum pour gagner quelque chose. Je veux réaliser une bonne saison. A plus long terme, je rêve de décrocher un contrat professionnel en Europe

Quels sont vos points forts ?

En toute modestie, j’ai une bonne frappe et un bon jeu de la tête, en plus de la rapidité de l’exécution. Je ferai tout pour marquer à chaque match, je promets aux supporters du spectacle et beaucoup de buts.

Vous parlez anglais. Appréhendez-vous le problème de la langue ?

Ce ne sera pas un problème pour moi. Je comprends et je parle aussi assez bien le français et je m’appliquerai pour faire encore plus de progrès. Donc de ce côté-là, il n’y aura aucun souci.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi