Nassim Chadi onzième recrue

La direction du MOB a assuré sa onzième recrue, en la personne de Nassim Chadi, milieu de terrain défensif et ex-sociétaire du CRB Aïn Fakroun. Chadi, né le 20 mai 1994, était à Béjaïa, avant-hier, pour négocier et a finalement signé un contrat de 3 ans, dans la soirée, au profit des crabes après avoir tout conclu avec les membres de la commission de recrutement et le directeur sportif du MOB. Le joueur n’est pas la dernière recrue des Béjaouis, d’autres joueurs sont attendus ces jours-ci à Béjaïa pour négocier. La liste reste ouverte, surtout que la direction ne compte garder que 8 éléments de l’effectif de la saison écoulée, ce qui donne la possibilité de recruter plus d’une douzaine de joueurs, tout en gardant certains jeunes de la catégorie réserve qui ont donné satisfaction la saison écoulée.

Le contrat de Mellal fin prêt

Mellal Benamar (USMH), qui a tout conclu avec les dirigeants, est attendu à Béjaïa pour officialiser son arrivée et signer son contrat. Même si le joueur est en contact avancé avec le NAHD, Rachid Malek reste très confiant quant à la venue de Mellal qui donnera sûrement un plus au groupe, ayant assuré une belle prestation la saison écoulée avec son ancien club.

Vers le repêchage de Herida

Apres avoir décidé de ne maintenir que 8 joueurs dont les noms ont été cités dans notre édition d’hier, certains membres de la commission de recrutement font tout pour essayer de repêcher Herida Youssef Islam qui a réalisé une très belle saison avec les Crabes. En plus de son parcours exemplaire et de ses performances sportives, la polyvalence de Herida a joué en sa faveur et il pourrait donc être repêché dans les heures qui viennent.

Noubli était à Béjaïa pour la résiliation

Noubli Fethi, qui figure sur la liste des libérables, était avant-hier à Béjaïa pour résilier son contrat avec les Crabes étant en contacts très avancés avec le WAT qu’il compte rejoindre. Le joueur, qui a réalisé une saison mi-figue mi raisin avant de récupérer ses arriérés, n’a pas encore signé sa résiliation, car il compte régler certains détails concernant ses papiers pour rejoindre sa prochaine destination. D’autres joueurs libérés, à l’image de Nezouani, Benali et Cheklam, sont attendus dans la capitale des Hammadites pour parapher leur résiliation.

Laifaoui candidat à la présidence du CSA

L’ancien joueur des années 90 Nounour Laifaoui est très sollicité ces derniers jours par les membres du CSA pour se porter candidat à la présidence du club amateur. Même si certains noms ont déjà circulé pour postuler à la tête du CSA, tels Arab Bennai et Djelloul Meddas, Nounour Laifaoui fait l’unanimité au sein des membres de l’AG et d’après une source proche, il aura le soutien de la majorité lors du scrutin. Signalons que la date de l’AG du CSA n’a toujours pas été divulguée et le président actuel, Mustapha Rezki, qui est en train de préparer les bilans, compte la provoquer dans une dizaine de jours au maximum.

Z. H.