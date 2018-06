Drifel signe à l’AS Aïn M’lila

Par DDK | Il ya 1 heure | 125 lecture(s)

L’exode des joueurs se poursuit du côté de la JSM Béjaïa et personne ne semble s’en émouvoir outre mesure. La réunion d’avant-hier entre le DJS, le président du CSA et le représentant des actionnaires, Zahir Tiab, s’est achevée sans qu’aucune solution n’ait été trouvée pour une sortie de crise. Au moment où d’autres clubs s’apprêtent à entamer la préparation d’intersaison, la JSMB continue de se vider de toute sa matière. Une situation du reste prévisible après l’échec de l’objectif d’accession en ligue 1 et la montée au créneau d’une bonne partie des supporters ayant exigé un changement radical à la tête du club. Ainsi, et après le départ récent du portier Sofiane Khedairia vers l’USMBA et du duo Bensaha-Ouanes pour le DRBT, avant-hier, c’était au tour de l‘attaquant Lakhdar Drifel de s’engager avec le nouveau promu en ligue 1, l’AS Aïn M’lila. Le joueur était en fin de contrat avec la JSMB et a ainsi paraphé sans peine un contrat de deux ans avec le représentant des Aurès, devenant ainsi le 4e élément à avoir officiellement quitté le navire béjaoui cet été. Toutefois, bon nombre d’éléments encore liés au club par un contrat ont déjà fait savoir qu’ils donneraient la priorité à la JSMB, entre autres Belmessaoud, Bensayeh et Djeribia.

Merbah convoité par l’USMH

Décidément, les choses ne semblent pas vouloir évoluer positivement à la JSMB, comme le voudraient les fervents supporters des Vert et Rouge. Ces derniers craignent de plus en plus un scénario bis de l’été 2016, assistant impuissants à l’hémorragie de leur club de cœur. Ceci dit, après le départ des quatre éléments sus cités vers d’autres horizons, d’autres surprises ne sont pas à écarter dans les jours, voire les heures qui viennent. Ainsi, l’on croit savoir d’une source crédible que le capitaine et défenseur axial des Vert et Rouge, Abdelmalek Merbah, serait en négociations très avancées avec l’USMH. Le joueur, qui a réalisé une saison mi-figue mi-raisin avec la JSMB, serait tenté par un autre chalenge du côté de la capitale, d’autant qu’il se trouve en fin de contrat avec la formation phare de la Soummam.

B. Ouari