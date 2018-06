Par DDK | Il ya 47 minutes | 94 lecture(s)

A quelques jours de la reprise des entraînements, l’une des révélations de la saison écoulée et un des artisans de l’accession en Ligue 1 Mobilis, Amir Soltane, parle, dans cet entretien, de ses objectifs pour l’exercice à venir.

La Dépêche de Kabylie : Comment se déroulent vos journées de vacances ?

Soltane Amir : Je profite au maximum de ces vacances qui sont amplement méritées, après une saison chargée sur tous les plans. On fait de notre mieux pour passer des moments agréables avec la famille et les amis avant la reprise, qui s’approche à grands pas.

En parlant de la reprise, peut-on connaître vos objectifs personnels pour la saison prochaine ?

J’aspire à réaliser une meilleure saison, en marquant le maximum de buts et jouer le maximum de matchs, en m’imposant dans les choix de l’entraîneur. Mais pour cela, je dois travailler plus, car la Ligue 1 nécessite beaucoup de sacrifices et d’efforts du fait qu’on affrontera des équipes plus huppées, avec des effectifs très riches. Une chose est sûre : je ferai de mon mieux pour être à la hauteur des attentes des dirigeants et du public du MOB.

Quel est votre avis sur le recrutement réalisé jusqu’ici ?

Je pense que la direction a enrôlé de très bons joueurs capables de donner un plus à l’équipe. J’espère qu’ils seront à la hauteur, et qu’ensemble, on réalisera une belle saison.

Un mot sur le nouveau staff technique ?

Alain Michel a prouvé ses qualités lorsqu’il était à la tête de plusieurs clubs, à l’image du MCA, JSMB, NAHD et CRB. On ne doit qu’être heureux de travailler avec ce coach, qui connaît si bien le football algérien. Il est capable de donner un plus à notre club. Ensemble, et avec l’aide de la direction, on essayera de réaliser la meilleure saison possible, en honorant les couleurs du MOB et son statut.

On a eu écho que vous avez demandé une revalorisation de votre salaire. Vous confirmez ?

C’est effectivement le cas. J’estime mon salaire est l’un des plus bas parmi l’effectif. Je me suis donné à fond la saison écoulée et j’ai prouvé que je mérite une renégociation de mon cachet. Je veux tout juste être jugé à ma juste valeur. J’ai discuté avec un dirigeant qui m’a promis de revoir à la hausse mon salaire si je prolonge mon contrat pour une autre saison, chose que j’ai acceptée, car je me sens bien au MOB, que je veux encore servir.

Un message aux supporters...

Je leur dis que nous avons un bon groupe apte à de défendre crânement les couleurs mobistes en Ligue 1. J’espère qu’ils resteront derrière leur club et soutiendront les joueurs tout au long de la saison, pour espérer réaliser la meilleure performance possible.

Propos recueillis par Z. H.