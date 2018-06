Qui pour succéder à Kerbadj ?

Par DDK | Il ya 46 minutes | 110 lecture(s)

La Ligue de football professionnel (LFP) connaîtra aujourd’hui son nouveau président, à l'occasion de l'Assemblée générale élective (AGE) prévue au Centre technique national de Sidi-Moussa (Alger, 10h00), avec quatre candidats en course pour succéder à Mahfoud Kerbadj. La commission électorale à la présidence de la LFP a retenu quatre candidatures. Il s'agit de Mohamed El-Morro (ASM Oran), Azzedine Arab (ES Sétif), Abdelkrim Medouar (ASO Chlef) et Mourad Lahlou (NA Husseïn-Dey), alors que le dossier de Noureddine Bouchoul (JSM Skikda) a été rejeté. La LFP est dirigée depuis le 23 janvier dernier par un directoire présidé par Amar Bahloul suite au retrait, par la Fédération algérienne de football (FAF), de la délégation de gestion des championnats professionnels au conseil d'administration de la Ligue que présidait Mahfoud Kerbadj. L'instance fédérale a reproché à la LFP et à son ancien président de délivrer des licences aux nouvelles recrues hivernales de l'ES Sétif, alors que le club était interdit de recrutement en raison de salaires impayés. Kerbadj avait expliqué sa décision par le souci de permettre à l'Entente de qualifier ses nouveaux joueurs en vue de la Ligue des champions d'Afrique, dont le tour préliminaire était programmé entre le 9 et le 11 février. L'autre raison qui avait poussé le patron de la FAF, Kheïreddine Zetchi, à "évincer" Mahfoud Kerbadj de son poste de président, reste le conflit né depuis l'arrivée du premier à la tête de la Fédération en mars 2017. Les deux hommes n'avaient jamais entretenu de bons rapports. En juillet 2017, la FAF avait même publié un communiqué sur son site officiel dénonçant "les absences à répétition" de Kerbadj des réunions du Bureau fédéral, l'appelant à donner des "clarifications". Après son éviction de la LFP, Kerbadj a recouru à la justice pour rétablir la convention signée entre les deux parties (FAF et LFP) en 2011, mais le Tribunal arbitral du sport (TAS) et le Tribunal administratif d’Alger l'ont débouté. Liste des candidats à la présidence de la LFP : Arab Azzedine (ESS), El-Morro Mohamed (ASMO), Lahlou Mourad (NAHD), Medouar Abdelkrim (ASO). Liste des candidats au Bureau exécutif : Adrar Akli (MOB), Belabes Abdelhafid (ASMO), Benabderahmane Nassim (JSK), Messaoudene Djamel (CABBA), Sakhri Mohamed (OM), Belakhdar Mourad (JSS), Boualem Mohamed (MCS), Herrada Mabrouk (MCEE), Zaim Abdelbasset (USMAn), Belguidoum Farouk (RCK).