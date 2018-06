Quatre clubs menacent de boycotter le challenge national

Par DDK | Il ya 13 minutes | 1 lecture(s)

Lors d’une réunion du collectif des clubs de volley-ball de la commune de Béjaïa, à savoir le WAB, le RCB, le NCB et le RCB, qui s’est déroulée lundi dernier, les responsables des clubs ont décidé, à l’unanimité, de boycotter le challenge national des jeunes catégorie pour des raisons financières. Dans une correspondance adressée au ministère de la Jeunesse et des Sports, le wali, la DJS, l’APW et l’APC de Béjaïa, les signataires regrettent ce geste qui privera pas moins de huit catégories de prendre part à ces finales de championnat, tout en appelant les autorités locales à prendre les décisions nécessaires. Signalons que chez les minimes filles, la compétition aura lieu les 25, 26 et 27 juin à Alger avec la participation du RCB, MBB et le WAB, alors que chez les cadettes, les rencontres auront lieu les 1er, 2 et 3 juillet avec la participation du MBB, NCB, WAB et le RCB. Le NCB est le seul club qui représentera la commune de Béjaïa à Sétif les 2, 3 et 4 juillet prochains. Contacté pour en savoir plus sur cette affaire, le président du WA Béjaïa, Karim Lamri a affirmé: «Nous avons pris cette décision de boycott collectivement après le choix de la fédération de localiser le challenge national à Alger, chose qui demande un effort financier considérable car la compétition se déroulera pendant quatre jours. Nos moyens financiers sont dérisoires et nous avons déjà vécu des situations pareilles les années précédentes. Donc, pour le bien de tout le monde, nous avons décidé de boycotter cette compétition à part si la fédération revient sur sa décision en organisant ce challenge à Béjaïa, un lieu qui épargnera aux quatre clubs des dépenses inutiles et qui donnera du charme à la compétition, à l’image des finales des minimes filles et cadettes qui se sont déroulées à Bejaia dans une très bonne ambiance et devant un public nombreux.»

Z. H.