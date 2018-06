«La préparation débutera le 28 juin»

Par DDK | Il ya 11 minutes | 3 lecture(s)

La direction de la JSK devra boucler son recrutement courant de la semaine prochaine, avant de se consacrer à la préparation de l’intersaison.

En effet, le club, qui a recruté jusque-là une dizaine de nouveaux joueurs, devra conclure avec un nouveau coach et deux autres joueurs dans les prochaines heures, selon le premier responsable du club. Joint hier en début d’après-midi, le président, Cherif Mellal, a répondu à toutes nos questions. Il nous apprendra : «L’équipe entamera sa préparation le 28 juin au complexe sportif El Baz de Sétif. Ce premier stage durera jusqu’au 10 juillet date à laquelle l’équipe débutera sa préparation en prévision de la saison prochaine».

«L’équipe sera en Allemagne dès le 15 juillet»

Interrogé sur le second stage, le président Mellal expliquera : «Le second stage débutera le 15 juillet prochain en Allemagne après le premier stage programmé à Sétif. L’équipe fera tout pour assurer la meilleure préparation pour bien entamer la nouvelle saison 2018-2019».

«Le coach sera un étranger»

Concernant le nouvel entraîneur qui drivera la JSK au cours du prochain exercice, Mellal a réaffirmé : «Le futur entraîneur de la JSK sera un étranger. On finalisera avec lui cette semaine». Il ajoutera : «On est sur la piste de Franck Dumas et Denis Lavagne et l’un des deux sera notre coach».

«On conclura avec Belkacemi aujourd’hui»

Questionné sur la piste de l’attaquant Abdelfattah Belkacemi qui est en négociation avec le club, Mellal précisera : «C’est le manager général Karim Doudène qui négocie avec lui. Il est fort possible qu’on conclue avec lui aujourd’hui ou au plus tard demain (ndlr hier ou aujourd’hui)». Le président de la JSK soulignera par ailleurs un détail important : «Si les négociations avec Belkacemi aboutissent, la piste du milieu de terrain El Mouden sera abandonnée», a-t-il affirmé.

«C’est Doudène qui s’occupe du cas Belkalem»

Interrogé sur le cas du capitaine Essaid Belkalem, le président Mellal s’est contenté de dire : «Pour Belkalem, c’est Doudène qui est chargé de négocier avec lui». Toutefois, et selon une source fiable, Essaid Belkalem pourrait être libéré et ne serait ainsi pas retenu dans l’effectif kabyle pour la saison prochaine. Selon toujours notre source, la direction kabyle n’est pas prête à lui assurer le même salaire qu’il touchait au cours de la saison écoulée (250 millions par mois). La même source ajoute que les dirigeants du club ne sont pas très satisfaits du rendement du joueur la saison passée. Le joueur devrait néanmoins rencontrer Doudène prochainement pour négocier.

«Fiston Abdul Razak attend juste son visa»

Interrogé sur l’attaquant burundais Fiston Abdul Razak, qui a tout finalisé avec le club, le président Mellal expliquera : «Le joueur attend juste son visa pour venir signer. C’est un très bon élément qui apportera beaucoup à l’équipe. Nous ferons éventuellement une demande pour engager trois autres joueurs africains».

«Guitoune doit payer sa libération»

En ce qui concerne le cas du défenseur Guitoune qui a été libéré, Mellal a affirmé que le joueur devra payer sa lettre de libération : «Nous avons fixé une somme pour sa libération et il n’a qu’à payer pour avoir ses papiers. S’il refuse et veut rester, nous le prêterons pour un autre club», a affirmé le boss des Canaris.

M. L.