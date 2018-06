Soltani (ASO) douzième recrue

Par DDK | Il ya 12 minutes | 1 lecture(s)

La commission de recrutement et le directeur sportif du MOB ont réussi un très bon coup dans la soirée d’avant-hier, en chipant Soltani Mohamed Kamel (ASO) au NAHD. Le joueur avait signé avec les Sang et or avant de résilier son contrat quelques minutes plus tard, suite à un désaccord d’ordre financier. Il mérite de souligner que l’attaquant de 27 ans, qui a déjà porté les couleurs des JSM Tiaret, JS Saoura, A Boussaada, OM Arzew et ASO, avait déjà signé avec le MOB (2013/2014) avant de le quitter sans avoir bouclé la saison. L’enfant de Tiaret, qui signera son contrat avec les Crabes dans les heures qui viennent, sera, sans doute, d’un grand apport pour le groupe et l’équipe, au vu de ses qualités techniques et sa clairvoyance sur le terrain qu’il a déjà prouvées lors de ses passages dans différents clubs.

Belkacemi s’éloigne

Ayant pourtant tout conclu avec la direction, Belkacemi Abdelfetah ne sera finalement pas Mobiste la saison prochaine. D’après une source proche du club, le président du CA, Amar Boudieb, serait contre la somme de 180 millions de salaire qu’il devait percevoir et aurait incité le directeur sportif à revoir à la baisse son salaire, quitte à le perdre. Chose faite donc, puisque le joueur a refusé le nouveau salaire proposé par la direction et qui est de l’ordre de 140 millions. Après ce revirement de dernière minute, l’on susurre que l’enfant de Sour El-Ghozlane est en contacts avancés avec la JSK et le CSC qui insistent pour avoir ses services.

N’Doye officiellement invité

L’ex-joueur du MOB Mohamed Waliou N’Doye, actuellement au CS Sfax, a été officiellement invité par les dirigeants mobistes, afin de négocier un éventuel contrat en ce mercato estival. Encore sous contrat avec le club tunisien, le Sénégalais intéresse beaucoup les Béjaouis qui veulent s’offrir ses services, d’autant qu’il a été auteur d’un parcours positif lorsqu’il évoluait avec les Crabes. Le directeur sportif et les membres de la commission de recrutement attendent avec impatience la réponse du joueur, pour entamer les négociations.

Hamzaoui Okacha attend un geste des dirigeants

Si sont transfert se fait, N’Doye sera le deuxième élément étranger dans le navire MOB, après Touré Malick. L’ex-joueur du MOB, Hamzaoui Okacha, sociétaire du club portugais Madiera, attend un geste de la part des dirigeants du MOB pour un éventuel retour au club qui lui a fait un nom et avec lequel il a passé de bons moments dans sa carrière footballeur.

Contacté, l’enfant de Tiaret assure qu’il répondra favorablement aux dirigeants s’ils sollicitent ses services, car son souhait actuel, dit-il, c’est de rejouer dans le championnat national et rendre service au MOB, bien qu’il soit toujours sous contrat avec l’équipe portugaise.

Akli Adrar élu au bureau de la LFP

L’actionnaire et ex-président du MOB Akli Adrar a été élu, avant-hier, membre du bureau de la Ligue de football professionnel (LFP), lors des élections qui se sont déroulées au centre de Sidi Moussa. Adrar, qui a récolté un total de 8 voix, s’est exprimé à ce propos: «Je remercie tous les actionnaires du MOB et surtout le président Boudiab, pour la confiance placée en moi et leur encouragement et soutien indéfectibles. Je suis très content de cette élection, et je ferai de mon mieux pour honorer mon club, le MOB, et toute la wilaya de Béjaïa, même si la tâche qui m’attend ne sera pas facile». Signalons qu’Akli Adrar travaillera dans le bureau de Medouar, qui a été élu président de la LFP, en remplacement de Kerbadj, en compagnie de Messaoudène (CABBA), Belakhdar Mourad (JSS), Boualem Mohamed (MCS), Herrada Mabrouk (MCEE) et Belguidoum Farouk (RCK).

