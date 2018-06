Houassi face au défi de restructuration du club

Par DDK | Il ya 1 heure | 142 lecture(s)

Après plusieurs semaines de tiraillements ou de conflit résultant d’intérêts divergeants entre les actionnaires de la SSPA et le club amateur, les choses semblent s’éclaircir peu à peu du côté de la JSM Béjaïa.

Celle-ci aura à vivre une semaine plutôt décisive après les garanties reçues par le président du CSA, Belkacem Houassi, des autorités, notamment la wilaya et l’APC de Béjaïa, d’aider le club à voir le bout du tunnel. Cela dit, M. Houassi qui a déjà été confronté au refus catégorique des actionnaires d’utiliser le compte de la SSPA pour gérer les affaires courantes du club professionnel, vient de se voir notifier par la DJS l’utilisation de celui du club amateur pour entamer directement le chantier de la nouvelle saison sportive. Ainsi, et selon des sources, M. Houassi devrait, dès aujourd’hui, dimanche, avoir un face à face avec le coach Mounir Zeghdoud en vue de lui soumettre l’idée de poursuivre sa mission à la tête de la barre technique de la JSMB. À ce titre, le président du CSA qui a manifesté précédemment son vif intérêt pour les services de Mounir Zeghdoud, compte le convaincre de rester pour une autre saison supplémentaire chez les Vert et Rouge de la Soummam. En outre, le numéro 2 de la JSMB qui voudrait visiblement gagner du temps avant d’être investi de manière officielle des destinées du club professionnel, a déjà pris contact ces dernières heures avec certains cadres de l’équipe susceptibles d’être préservés dans l’effectif de la saison prochaine. L’on citera, notamment, Belmessaoud, Djeribia, Benchaira, Belgherbi, Benmansour et Bensayeh, se trouvant tous sous contrat avec la JSMB jusqu’en juillet 2019, pendant que quatre de leurs coéquipiers ont déjà changé d’air cet été, à l’instar de Ouanes, Bensaha, Drifel et Khedairia. M. Houassi qui mesure toute la difficulté de sa nouvelle mission à la tête du club, aura vraisemblablement beaucoup de pain sur la planche cette semaine avant de pouvoir remettre la JSMB sur selle en prévision de la saison prochaine. Cependant, d’après des informations colportées ça et là, le président du club amateur qui aura à chapeauter l’opération recrutement, ne sera pas seul à mener le navire Béjaoui puisque l’on évoque avec certitude l’arrivée d’anciens joueurs du club, comme Bezouir et Amaouche, pour travailler avec lui afin d’apporter toute leur expérience et leur vécu à l’inauguration d’une nouvelle ère au sein de la JSMB. En outre, les amoureux de la JSMB qui ont maintes fois alerté les autorités pour lever «le blocus» sur leur équipe, placent désormais tous leurs espoirs sur le président du CSA et son futur staff pour leur faire oublier la grosse frustration d’une accession ratée in extrémis. Ainsi, ils comptent surtout sur la précieuse contribution financière des pouvoirs publics et des investisseurs de la région pour aider leur club favori à renaitre de ses cendres.

Oussama Khellaf proche du WAT

L’on apprend d’une source digne de foi que l’arrière gauche de la JSMB, Oussama Khellaf, en fin de contrat avec son club, aurait reçu un contact officiel des dirigeants du Widad de Tlemcen, ces dernières 48 heures. Le joueur qui a déclaré précédemment ne pas fermer la porte du dialogue avec la formation phare de la Soummam, n’attendrait sans doute qu’un signe du président Houassi pour voir plus clair sur son avenir. Idem pour l’attaquant Abdelouahid Belgherbi qui aurait négocié avec le CSC, alors que le joueur qui a déposé sa requête auprès de la CRL, attend toujours une réponse concrète de cette instance de règlement des litiges avant de pouvoir décider de son avenir. Pour rappel, le meilleur buteur de la JSMB lors de la saison passée (13 buts) avait déjà fait savoir qu’il ne serait pas contre l’idée de rester à la JSMB à condition que sa situation financière soit assainie. D’où d’ailleurs le contact entrepris ces deux derniers jours par Houassi avec l’enfant de Tlemcen l’invitant à venir discuter avec lui sur sa situation et de son avenir avec le club.

B. Ouari