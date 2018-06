Qui pour remplacer Nordine Hamadi ?

Par DDK | Il ya 1 heure | 181 lecture(s)

Depuis le début de la saison passée, le président de CSA/MBB, Nordine Hamadi, avait annoncé son départ à moult reprises, après trois saisons passées à la tête du club, couronnées par une accession historique en division inter-région, 70 ans après la création du club, soit en 1947. Hamadi avait même remis sa lettre de démission aux instances concernées, avant de surseoir à sa décision. Ce dernier confirmait, à la fin de la saison, qu’il quittait définitivement le club, et ce, quelles que soient les conditions. «Je suis fatigué, j’ai tout donné au club au détriment de ma famille», disait-il, tout en souhaitant bonne chance à son successeur. Depuis, plus de nouvelles concernant la présidence de ce club. Les supporters pensent que cette phase de doute, dans laquelle est sombré le doyen des clubs de Bouira, doit trouver son épilogue le plus vite possible, avant la reprise du championnat. Les autorités, notamment la DJS, et les anciens joueurs sont appelés à réagir au vue d’épargner une crise certaine au club et lui permettre d’entamer sa préparation d’intersaison dans les meilleures conditions. De l’avis des observateurs locaux de la balle ronde, le club a plus que jamais besoin de stabilité, de sérénité, mais surtout de gens du métier dotés de compétences et de moyens pour hisser haut les couleurs du MBB. Rappelons que, pour sa première saison en division inter-régions, le MB Bouira terminé à la sixième place. Un classement honorable compte tenu des multiples couacs survenus depuis la fin de la phase aller, suite au départ de 10 joueurs et pas des moindres, provoquant une fissure dans l’ossature du club. Il a fallu faire appel à des joueurs juniors pour combler le déficit dans certains compartiments. La situation financière du club n’ayant pas été améliorée, d’autres joueurs ont emboîté le pas aux démissionnaires. La saigné a, donc, continué. Voulant sauver les meubles, le club s’est séparé de l’entraîneur Fettache Rachid qu’il a remplacé par Rouabah Mohamed. Ceci dit, malgré une saison des plus agitées, le doyen des clubs de Bouira a réussi à limiter les dégâts, en terminant à la sixième place, avec au compteur 40 points. Sur les 30 rencontres disputées, le MBB en a remporté et cédé 8, alors qu’il a concédé 13 nuls. Juste après le dernier match, tout le monde est parti en vacance. Aucun contact entre dirigeants et joueurs. Sans entrée d’argent, les dirigeants n’avaient pas réglé les indemnités des joueurs. Toutefois, l’on apprendra que l’APC vient d’accorder la somme de 400 millions de centimes au club, au moment où les dirigeants tablaient sur, au moins, le double pour pouvoir régler la situation financière de l’ensemble des joueurs, des fournisseurs et autres.

M’hena A.