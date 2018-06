Aïn Lahlou couronné pour la deuxième fois

Par DDK | Il ya 1 heure | 137 lecture(s)

Le tournoi de football organisé pour les vétérans (40 ans et plus) par la Ligue des sports de proximité d’El Kseur, en collaboration avec l’APC, a pris fin en apothéose dans la soirée du 27e jour du Ramadhan au stade Zaïdi Brahim. La finale qui a mis aux prises les équipes d’Ain Lahlou et du quartier Polysi, lesquelles ont gratifié le public présent par un jeu de haute facture, a vu la victoire d’Ain Lahlou sur son adversaire du jour. La partie s’est terminée par un score vierge de 0 à 0. Ce n’est qu’après les prolongations, à cinq minutes de la fin, que les vétérans d’Ain Lahlou ont inscrit un joli but. Ce qui a mis fin au rêve des gars de la cité Polysi qui sortent néanmoins la tête haute de ce tournoi où ils ont fait un bon parcours. Le match de la finale s’est déroulé dans un grand fair-play sur le terrain entre les deux équipes. Le président de la commission d’organisation, Barka Toufik, et l’attaché communal des sports, Hammouche Ahmed de la DJS, ont été à la hauteur de l’événement, d’autant plus que le tournoi a duré plus de 20 jours, avec 18 matchs et la participation de 8 équipes venant des quartiers de la commune (Polyzi, Ain Lahlou, JS Tiklat, lotissement 130/131 logements, association Tiklat, vétérans OSEK, Berchiche et JS Fenaia). Par ce succès, l’équipe d’Ain Lahlou a confirmé sa bonne santé tout au long de cette manifestation sportive en remportant le trophée pour la deuxième fois consécutive. Des coupes et des cadeaux ont été offerts aux deux équipes finalistes par les organisateurs. Aussi, on a récompensé l’association Tiklat pour son fair-play, ainsi que le meilleur buteur du tournoi, à savoir Hamitouche Mahmoud et le meilleur joueur, Bazizen Mohamed. Un gala a été organisé par l'équipe d’Ain Lahlou pour célébrer la victoire avec la participation des chanteurs Ghilas Terki, Aziz Hammouche et Farouk Sendjekdine.

Samy H.