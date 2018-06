Un club de volley pour encadrer les jeunes

Par DDK | Il ya 1 heure | 119 lecture(s)

Ayant le football dans le sang, la jeunes de la commune d’Amizour sont animés, en majorité, par le désir de pratiquer le sport roi, dans une région qui compte déjà deux clubs, l’US Oued Amizour, reléguée en inter-régions, et la JSB Amizour (Honneur de Béjaïa). D’autres choisissant d’autres disciplines, comme l’athlétisme, avec des clubs tels que le CAMOA (Club athlétisme Merdj-Ouamane Amizour), le RCA (Racing club Amizour) et l’ESA (Entente sportive amizour). En revanche, une certaine catégorie de jeunes préfère plutôt le volley-ball. Et c’est avec une grande joie que ces derniers apprirent qu’un tout nouveau club, dénommé Widad Baladiate Amizour (WBA), y a vu le jour. Il a été créé par un groupe de jeunes, qui, animés d’une grande volonté, ont lancé trois catégories, composée chacune de deux groupes, histoire de faire du jumelage en cas de besoin. A la tête de l’équipe dirigeante, Guermoudj Rahim, en qualité de président. Celui-ci est secondé part K. Farès (secrétaire général), alors que le coach Settar Makhloufi encadre les jeunes athlètes. Abordé à ce propos, le président de ce club fraîchement créé soulignera : «Si on a pensé à créer ce club, c’est justement pour éviter que nos jeunes sombrent dans la délinquance et autres maux sociaux, comme la drogue. Si je dis ça, c’est parce que les temps qui courent sont délicats. Il faudrait une meilleure prise de conscience pour que nos jeunes ne choisissent pas des chemins qui leur seront fatals. On est justement là pour les encadrer». Selon le même interlocuteur, ce club s’engagera probablement dans le championnat de wilaya dès le début de la saison prochaine, bien qu’il ne dispose pas encore d’un siège et des moyens financiers suffisants à même réussir le pari.

M. R.