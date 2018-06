Diablement forts, ces Belges !

Par DDK | Il ya 1 heure | 125 lecture(s)

Par Hassan Moali

La Belgique a sûrement les moyens d’aller loin, même très loin dans cette Coupe du Monde. Et ce n’est pas une blague quand on voit l’extraordinaire jeu proposé par son élégant capitaine, Eden Hazard, et ses coéquipiers tout en aisance technique et en fluidité dans les transmissions. Il va falloir compter sérieusement avec ces Diables Rouges qui sont capables de terrasser les gros bras de ce mondial, y compris le Brésil de Neymar. Impressionnants de maîtrise, soudés collectivement et bien regroupés autour de l’excellent Courtois, les Belges flambent match après match. Nos amis tunisiens ont eu le malheur de subir la furia rouge du bulldozer Lukaku qui emporta tout sur son passage, et les dribbles chaloupés d’un Hazard dont le talent pur ne tient rien du…hasard… Sans doute que les Aigles de Carthage auraient pu être humiliés davantage, bien que l’addition (5 buts à 2) soit déjà assez lourde pour un match de Coupe du Monde. Mais ils n’ont pas à rougir de cette défaite. La Belgique du tandem Martinez - Henry n’a pas encore atteint son rythme de croisière, même si elle affiche un monstrueux tableau de huit buts inscrits en deux matchs. Diablement efficace ! Hazard, De Bruyne et autres Lukaku, Fellaini, Batshuayi et Mertens avertissent les habitués de l’épreuve, qu’ils sont eux aussi de sérieux clients. La Belgique et la Croatie du duo Modric - Rakitic, sont incontestablement les deux meilleures sélections de ce premier tour. Un vrai régal de les voir jouer. Faut-il souligner ici la prestation Master class du Nigeria qui a mystifié les malabars islandais avec une technique au dessus de la moyenne qui nous rappelle au bon souvenir de la «dream team» de Jay Jay Okocha et Daniel Amokachi en 1994. Le petit lutin Ahmed Musa a encore une fois montré l’étendue de son immense talent balle au pied. Ses longues chevauchées sur le flanc droit, entrecoupées des crochets déroutants, provoquèrent de larges lézardes dans la grande muraille des Vikings. Du coup (ou plutôt de deux coups), Musa sauve Messi, ou presque. L’Argentine envoyée dans un coma profond par la Croatie est réanimée par le Nigeria. Mais il va falloir à Messi passer au-dessus de Musa pour s’ouvrir la porte du paradis. Pas évident si l’Albiceleste déjoue comme elle a l’a fait jusque-là. Mardi, Messi et Musa ont tous les deux un rendez-vous avec l’Histoire. L’un (Leo) pour sauver ou mettre fin à son histoire chaotique avec la sélection et l’autre (Musa) pour le début d’une nouvelle épopée des Green Eagles qui avaient fait valser de plaisir les puristes lors du Mondial américain. Qui sait ? Peut-être que les meilleurs joueurs du monde de ces dix dernières années –Messi et Ronaldo- vont quitter la Coupe du Monde sur la pointe des pieds cette semaine. A la place d’un ballon d’or, ils auront des bonnets d’ânes… Cristiano, qui mène son modeste Portugal vieillissant sur ses épaules, risque en effet de tomber de haut face aux Iraniens qui ont les yeux perçants sur les quarts de finale. De même que les champions du monde en titre -les allemands- qui jouent gros contre les Suédois qui ont montré du caractère. Pour qui sonne le glas ? Les sentences tomberont cette semaine.

