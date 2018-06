N’Doye presque acquis

Par DDK | Il ya 1 heure | 230 lecture(s)

L’ex-joueur du CS Sfax, le Sénégalais Mohamed Waliou N’Doye, qui a déjà porté le maillot du MOB il y a deux saisons, a négocié hier avec les membres de la commission de recrutement du club béjaoui.

D’après certaines sources, l’avant-centre sénégalais aurait tout conclu et il ne restait que la signature qui devait se faire dans la soirée d’hier. N’Doye a été libéré au dernier mercato hivernal par le CS Sfax et a opté pour un club d’Indonésie. Libre de tout engagement, l’attaquant sénégalais pourrait être le 13e joueur à choisir le MOB lors de ce mercato estival. N’Doye qui a marqué son passage au MOB fait partie des joueurs les plus convoités et plusieurs clubs veulent s’offrir ses services à l’image du CSC et de la JSS, mais le joueur sénégalais aurait donné la priorité au MOB.

Soltani a signé pour 3 ans

L’opération recrutement dans la maison MOB n’est pas encore close. La commission de recrutement a fait signer, avant-hier soir, le joueur Soltani Mohamed Kamel (ASO) après avoir résilié son contrat, quelques minutes après sa signature, avec le NAHD. Soltani (27 ans) avait porté les couleurs de la JSM Tiaret, JS Saoura, A Boussâada, l’OM Arzew et l’ASO. Il avait aussi évolué pendant quelques temps au MOB (2013/2014), l’ayant quitté avant la fin de la saison. L’enfant de Tiaret est ainsi la douzième recrue après Aibout (MCS), Amokrane (ESS), Kadous (MCS), Boudoumi (MCO), Bouheniche (USMB), Malick Touré (USB), Dahar (CSC), Belahcene (USMA), Debbari (USMH), Mazari (USMH) et Chadi (CRBAF). Le directeur sportif du MOB, Rachid Malek, en coordination avec la commission de recrutement et le staff technique, compte recruter au moins deux autres joueurs capables de donner un plus au groupe, notamment au compartiment offensif, soit deux attaquants.

Mellal Benamar file au CABBA

Après avoir tout conclu avec l’ex-joueur de l’USMH, Mellal Benamar, la direction du MOB avait donc préparé un contrat où il ne restait plus que sa signature pour officialiser sa venue chez les Crabes. Finalement, le dit joueur a signé avant-hier avec les Criquets du CABBA. Cette décision inattendue a irrité les dirigeants qui n’ont pas vu venir ce revirement de situation. L’équipe du CABBA lui aurait proposé une offre plus alléchante que le MOB.

Noubli et Maâmar Youcef libérés

Après Hichem Cherif, Salhi et Boucherit, qui ont quitté officiellement le MOB, Fethi Noubli et Maâmar Youcef leur ont emboîté le pas, en résiliant à leur tour les contrats qui les liaient aux Crabes. Les deux joueurs faisaient déjà partie de la liste de la douzaine des joueurs à libérer, que le coach Alain Michel et le directeur sportif, Rachid Malek, avaient établie. Dans le même registre, la commission de recrutement et le directeur sportif ont décidé de garder Herida pour une autre saison, après ses brillantes performances la saison écoulée et sa polyvalence sur le rectangle vert.

La reprise fixée pour le 30 juin

Pour ce qui est du cas Belkacemi, ce dernier n’a pas encore signé à cause de ses arriérés de salaire non perçues, alors que les deux parties se sont entendues sur son futur cachet. Les heures qui viennent peuvent, donc, être décisives pour le joueur, qui reste très sollicité en ce mercato estival. Signalons que la reprise est programmée pour le 30 juin prochain au stade de l’Unité maghrébine. Elle sera suivie d’un stage d’une dizaine de jours à Tikjda, avant que le groupe ne rallie la Tunisie pour un autre stage d’une quinzaine de jours, avec la programmation de matchs amicaux devant des sparring-partners à dénicher sur place.

