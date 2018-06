Semaine décisive pour Cherif Mellal

Par DDK | Il ya 1 heure | 209 lecture(s)

Selon une source très proche de la direction kabyle, la JSK bouclera son recrutement au plus tard jeudi prochain. En plus du joueur burundais, Fiston, attendu les prochaines heures pour signer au club, la direction kabyle devrait aussi finaliser avec le milieu de terrain du PAC, Abdellah El Mouden. A cet effet, le président Mellal devait rencontrer le président Zetchi hier après-midi ou au plus tard aujourd’hui. Les deux hommes tenteront de régler le cas El Mouden une bonne fois pour toutes, après une série de rounds de négociations. La direction kabyle devrait également finaliser avec le coach, Franck Dumas, mardi ou mercredi. Selon une source proche de la direction kabyle, les négociations sont sur la bonne voie avec le concerné. Ce dernier leur a promis de résilier son contrat avec la Guinée pour rejoindre la JSK. Le président Mellal ou le président délégué et porte-parole du club, Mouloud Iboud, rencontrera Dumas à Paris, pour la concrétisation de sa venue à la JSK. La semaine en cours sera donc décisive pour le club kabyle. Le président Mellal et ses collaborateurs veulent clore le dossier recrutement pour se consacrer à la préparation de l’intersaison et le prochain exercice. La reprise du travail est prévue pour jeudi prochain à El Bez, à Sétif, où les Kabyles effectueront un stage de préparation qui prendra fin le 10 juillet prochain. Les coéquipiers de la nouvelle recrue Abdelkader Salhi seront soumis à une grande charge de travail, avant le second stage qui se déroulera en Allemagne à partir du 15 juillet.

Belkacemi indécis sur sa prochaine destination

Convoité par les Canaris, l’attaquant du MOB, Abdelfattah Belkacemi, hésite toujours sur sa prochaine destination. Contacté officiellement par la JSK qui lui a fait une proposition sur le plan financier, le natif de Sour El Ghozlane n’a toujours pas tranché, étant convoité par plusieurs autres clubs à l’image du CSC et de la JSS. Joint par nos soins hier après-midi, le joueur a affirmé qu’il voulait encore prendre un temps de réflexion avant de trancher. «Je préfère réfléchir encore. La JSK m’a en effet fait une proposition, mais il y a aussi le CSC et la JSS qui me veulent. Je veux faire le bon choix et ce n’est pas seulement le volet financier qui compte. Je trancherai dans les prochaines heures», nous a-t-il affirmé.

M. L.