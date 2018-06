Saïd Feltane nouvel entraîneur

Par DDK | Il ya 1 heure | 279 lecture(s)

La direction de l’US Béni Douala, à sa tête Hocine Ammam et le manager général Dahmane Azem ont fait appel à un ancien de la maison, en l’occurrence Said Feltane. Ce dernier est le successeur d’Abdenour Hamici à la tête de la barre technique. Ce dernier a rejoint le MO Béjaïa, en épaulant Alain Michel dans sa mission. Hamici sera donc l’adjoint du Français chez les Crabes. Said Feltane fait son come-back chez les Lions d’Ath Douala, avec comme objectif de réaliser le rêve de toute une région en permettant à l’USBD d’accéder en Ligue 2 Mobilis, après deux saisons ratées de peu, au profit du RC Kouba (2016-2017) et du NCA Magra (2017-2018). Les responsables de l’US Béni Douala préparent une assemblée générale ordinaire.

L’AG ordinaire fixée pour le 29 juin

Ce conclave est fixé pour vendredi prochain, soit le 29 du mois en cours, au niveau de la salle de délibérations du siège de l’APC d’Ath Douala, à partir de 10 heures. L’ordre du jour de cette AGO est la présentation des bilans moral et financier pour leur adoption, comme il sera question de débattre du programme d’action de l’USBD pour la nouvelle saison sportive.

Chaouchi et Deghmani convoités par le MOB et l’USMH

Après le départ du meneur de jeu, Daoud Mohamed, à l’Olympique Médéa, deux autres joueurs de l’US Béni Douala pourraient lui emboiter le pas. Il s’agit de l’arrière gauche Samir Chaouchi et du défenseur Deghmani. Le premier est sur les tablettes du MO Béjaïa, tandis que le second est convoité par l’USM El Harrach. D’après une source proche des deux joueurs, Chaouchi et Deghmani devraient officialiser leur départ avant la fin de cette semaine.

Massi Boufatis