Avenir radieux pour les Lionceaux d’Ath Djennad

La formation du club amazigh de Fréha (CAF) s’est offert les trois titres de champions du groupe 4 des jeunes catégories avec à la clé un doublé dans la catégorie des U17 et U15. Les juniors d’Ath Djennad ont bouclé la saison en tête de leur groupe avec 7 points d’avance sur leur poursuivant immédiat et non moins voisin de la JS Tala Tegana. Les coéquipiers de Salmi Khelaf qui n’ont concédé qu’une seule défaite se sont montrés intraitables, notamment sur leur pelouse fétiche du stade de Fréha. Pour leur part, les U17 qui ne se sont inclinés qu’une seule fois et qui comptent au finish quatre longueurs de plus que la JS Tala Tegana et le KC Taguemount Azouz en championnat ont battu en finale de la coupe de wilaya l’IRB Yakouren dans un match somptueux. Quant aux minimes (U15), ils ont réalisé un sans faute en imposant leur suprématie sur leur adversaire. Les jeunots de Omar Hamouchi qui comptabilisent 52 points au compter contre 31 seulement pour leur poursuivant immédiat, ont inscrit 131 buts pour seulement 9 encaissés. Loin de se contenter de ce titre décroché haut la main, les camarades du capitaine Bouaziz Mourad se sont payés l’ES Tigzirt en finale de la coupe de wilaya et ont ainsi décroché le doublé. Pour rappel, les minimes du CA Fréha avait fait sensation en coupe d’Algérie en élimant de grosses cylindrées, comme l’OM Ruisseau, la JS Hai El Djebel et Bordj El Kiffan. Des performances qui leur avaient permis d’atteindre le 5e tour de dame coupe avant de se faire éliminer, difficilement, par l’USM Alger. Ce parcours exceptionnel dénote de la qualité du travail au sein de cette association qui s’est frayée un rang parmi les grandes écoles du pays. La saison prochaine, les U17 et les U15 qui vont représenter la Ligue de football de Tizi-Ouzou à la coupe d’Algérie édition 2018-2019 se disent déjà prêts à relever le défi et montrer leur capacité. Eux qui n’ont rien à envier à leurs éventuels adversaires qui évoluent en divisions supérieures. Il n’est pas un hasard si de nombreux jeunes talents issus de cette école évoluent aujourd’hui sous les couleurs de la JSK, comme Juba Oukaci et Karim Ait Idir promus cette saison en équipe senior, sans compter les dizaines autres éléments qui ont rejoint également les rangs du club le plus titré du pays et qui jouent dans les différentes catégories jeunes.

S. K.