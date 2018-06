Ghilès About n’ira nulle part

Par DDK | Il ya 2 heures | 124 lecture(s)

Le milieu de terrain offensif de la JS Azazga, About Ghilès, qui était sur les tablettes de plusieurs clubs d’inter-régions, des Régionales 1 et 2 et même de DNA, a finalement décidé de continuer l’aventure avec son équipe. Ayant réussi une bonne saison avec les Rouge et Noir, About Ghilès a jugé utile de poursuivre l’aventure à Azazga : «Je suis bien à la JSA, malgré les offres que j’ai reçues de clubs de différentes divisions, dont DNA. Je ne manque de rien à Azazga, j’espère que cette saison sera la nôtre avec une accession en division nationale amateur», souhaite-t-il. Et de conclure : «J’espère que la direction va réunir toutes les conditions et mettra à notre disposition les moyens nécessaires pour qu’on puisse rivaliser avec les meilleurs de l’inter-régions et prétendre à l’accession en division supérieure. La pâte existe chez nous. Il faut renforcer l’équipe par des joueurs de valeur, tout en maintenant les cadres de l’équipe». Âgé de 21 ans, About est plus que jamais déterminé à faire sensation la saison prochaine, avec l’objectif d’aller encore de l’avant et de se frayer une place dans un club ambitieux. Il a, en tout cas, les qualités et les capacités pour passer à une autre étape dans sa carrière de joueur. Mais pour gravir les échelons, il devra continuer à croire dur comme fer en ses aptitudes et talent. Ce qui est sûr, c’est que ce milieu offensif ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

M. B.