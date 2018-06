Madjer, c’est fini !

Par DDK | Il ya 1 heure | 289 lecture(s)

Ce qui était dans l’air depuis plusieurs jours s’est confirmé avant-hier. Rabah Madjer n’est plus sélectionneur de l’équipe nationale, selon les dires-mêmes du ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab.

En effet, avant même la tenue de la réunion ordinaire du Bureau Fédéral de la FAF, prévue hier à Alger, pour débattre justement de l’avenir de Rabah Madjer et de son staff à la barre technique des Verts, le ministre de la Jeunesse et des Sports a confirmé ce que tout le monde soupçonnait déjà depuis plusieurs semaines, à savoir le limogeage de l’ex-star du FC Porto, de son poste, moins de sept mois après son intronisation à la barre technique en remplacement du technicien espagnol, Lucas Alcaraz. «Ça a été un devoir de prendre une telle décision car il s’agit de l’équipe nationale», a déclaré, avant-hier soir, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab parlant du limogeage de Rabah Madjer et expliquant que la décision «n’a pas été prise par vengeance». «Le football est un phénomène de société et notre peuple n’est pas heureux des résultats de notre sélection. Nous devons naturellement être à l’écoute de ses attentes», a affirmé le ministre qui a ajouté : «Madjer était un grand joueur, une icone même, mais en tant que sélectionneur il n’a pas eu autant de réussite». M. Hattab a fait cette déclaration à partir de Cap Salou dans la banlieue de Tarragone, en Espagne, où sont hébergés les journalistes algériens chargés de la couverture des Jeux Méditerranéens 2018. De son côté, le président du Comité olympique algérien (COA), Mustapha Berraf, a assuré avoir une «entière confiance» en la Fédération algérienne de football (FAF) pour redresser la situation. J’ai toujours dit que la question du sélectionneur national était du ressort de la FAF, qui est gérée par des responsables respectables et capables de prendre les décisions qui s’imposent», a indiqué M. Berraf. Avec cette sortie publique du premier responsable du sport algérien, la veille même de la tenue de la réunion du Bureau Fédéral de la FAF, il est donc quasi certain que le limogeage de Rabah Madjer de la barre technique des Verts avait été prise depuis longtemps et que la réunion d’hier du BF n’était qu’une simple formalité d’usage pour entériner la décision. Jusqu’à hier en début de soirée, aucun communiqué n’a été publié par la FAF concernant cette décision qui va certainement soulager les milliers de supporters des Verts, certes branchés sur le Mondial 2018, mais toujours à l’écoute de tout ce qui touche à l’avenir de leur sélection. A propos justement de l’avenir, le BF de la FAF, qui a tourné la page Rabah Madjer, va certainement se pencher sur son successeur dont le nom doit être dévoilé dans les tout prochains jours, d’autant plus que l’équipe nationale est appelée à renouer avec la compétition officielle dès le mois de septembre prochain avec les éliminatoires de la CAN-2019. Même si plusieurs noms ont été avancés dans les médias, à l’instar de l’ex-coach des Verts Vahid Halilhodzic ou de l’actuel entraineur du Maroc, le Français Hervé Renard, le président de la FAF, Kheireddine Zetchi, et les membres de son bureau vont certainement ratisser large en prospectant d’autres pistes, surtout que des entraîneurs de renommée mondiale, à l’instar de l’Argentin Hector Cuper (Egypte) et du Portugais Carlos Queiros (Iran) pour ne citer que ces deux-là, seront libres de tout engagement avec leurs sélections respectives d’ici la fin du Mondial russe, d’où la possibilité pour la FAF de prendre attache avec eux pour une éventuelle prise en main de la sélection algérienne.

Ali Chebli