«Prêt à aider mon club de toujours»

Par DDK | Il ya 2 heures | 145 lecture(s)

Comme rapporté dans l’édition d’hier, le président du CSA, Belkacem Houassi, devait débuter les pourparlers avec les joueurs de la saison écoulée, susceptibles d’être gardés dans l’effectif de la JSMB, en prévision de la saison prochaine, à l’exemple de Djeribia, Belmessaoud, Benchaira et Bensayeh. Ceux-là ont été appelés par Houassi à se rendre à Béjaïa afin de discuter de leur situation. Par ailleurs, une source émanant des arcanes du club amateur a indiqué, hier, qu’un premier contact a eu lieu, dernièrement, avec l’ancien portier des Vert et Rouge des années 90, Séghir Bezouir, pour lui confier le poste de manager général du club. Une idée qui a enthousiasmé le «Rouget», comme aiment encore le surnommer ses amis et les amoureux du club. Une information que confirmera du reste l’intéressé. «Effectivement, le président du CSA m’a contacté officiellement pour me proposer le poste de manager général et de ce fait, j’avoue être déjà honoré par cette confiance de monsieur Houassi. Je ne peux refuser d’aider mon club de toujours au sein duquel j’ai fait l’essentiel de ma carrière (plus de 20 ans, Ndlr). Autrement dit, je suis prêt à mettre toute mon expérience au service de la JSMB pour l’aider à se restructurer et à bâtir une équipe forte et performante pour l’avenir. Mais cela ne peut se faire qu’avec la contribution de tous», préconise- il.

Allali proposé

Sachant que le compartiment défensif de la JSMB était le maillon faible de la chaine durant l’exercice écoulé (39 buts encaissés) et une accession ratée à la différence de buts au profit du CABBA, des proches du club s’activent ces jours-ci pour convaincre le président Houassi de faire revenir l’axial Slimane Allali à la JSMB durant cet été. Pour rappel, le joueur qui se trouve actuellement sous contrat avec le MC Oran, avait laissé une bonne impression lors de son dernier passage au club phare de la Soummam durant la saison 2016/2017. Cela dit, le joueur qui a confié à l’un de ses proches qu’il voudrait lui aussi changer d’air cet été, ne serait pas contre l’idée de faire son come-back à la JSMB d’autant qu’il est déjà sûr de se faire une place de titulaire dans le onze Béjaoui pour l’aider, peut-être, à retrouver l’élite dès la saison prochaine.

B. Ouari