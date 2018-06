Reprise le 30 juin

Par DDK | Il ya 1 heure | 209 lecture(s)

Le staff technique, en collaboration avec le directeur sportif, a établi et ficelé le programme de préparation. Ainsi, la reprise est programmée pour le 30 juin au stade de l’unité maghrébine de Béjaïa jusqu’au 8 juillet, avant de rallier la Tunisie pour un stage bloqué de douze jours et revenir à Béjaïa pour un autre cycle de travail qui s’étalera jusqu’au 4 août. Un autre stage de sept jours est, également, programmé en Tunisie pour jouer des matchs amicaux et revenir à Béjaïa pour une semaine de préparation avant le début du championnat.

N’Doye, il ne reste que la signature

La commission de recrutement au sein de la maison MOB poursuit ses séances de négociations avec les joueurs susceptibles de défendre les couleurs du club la saison prochaine. Avant-hier soir, c’était au tour du joueur sénégalais, Mohamed Waliou N’Doye, de négocier avec les dirigeants et tout a été réglé et ne restait que la signature qui se fera une fois le joueur aurait réglé sa situation administrative avec le club tunisien, le CS Sfax, avec qui il est en contact jusqu’au mois de juin 2019. Le joueur s’est engagé à récupérer ses papiers et venir à la capitale des Hammadites pour parapher son contrat avec les Crabes. Sur un autre volet, la direction veut clore le recrutement avec deux nouveaux attaquants, avant de se concentrer sur la préparation.

Le manager de Hamzaoui à Béjaïa

Lors de la présentation à la presse du nouveau joueur Soltani, nous avons remarqué la présence du manager du joueur Okasha Hamzaoui. D’après une source proche des affaires du club, ledit manager était à Béjaïa pour exposer à la direction du MOB ses propositions sur un possible transfert de l’ex-joueur de l’USMA qui est toujours sous contrat avec le club portugais de Madiera.

Z. H.