Le personnel du club proteste

Le personnel exerçant au sein de la JSMB a observé avant-hier un sit-in devant le siège du club, pour réclamer le payement de ses arriérés de salaire.

Longtemps exaspérés par leur situation professionnelle vis-à-vis du club, le personnel ainsi que les entraîneurs des jeunes catégories de la JSMB ont organisé avant-hier, devant le siège du club sis au stade de l’UMA, une action de protestation pour réclamer leurs salaires impayés depuis neuf mois. A ce propos, il convient de rappeler que les protestataires avaient déjà sollicité leur employeur pour leur payer ne serait-ce qu’une partie de leur dû à la veille de la fête de l’Aïd, dans l’espoir de la passer dans de bonnes conditions. Mais il n’en fut rien. Leur situation s’est davantage aggravée après la démission du président Boualem Tiab. Désormais, et en l’absence d’un interlocuteur pour exposer leurs doléances, les protestataires songeraient à saisir l’inspection de travail pour recouvrer leurs droits.

Belmessaoud, Djeribia, Belgherbi, Benchaïra et Ghanem restent

Le président du CSA, Belkacem Houassi, chargé de gérer les affaires courantes du club, a déjà réussi son premier pari de convaincre certains cadres de l’équipe, et non des moindres, de poursuivre leur aventure avec l’équipe et d’honorer, du coup, leurs contrats respectifs jusqu’au bout, soit jusqu’en juillet 2019. Il s’agit, dans un premier temps, de Djeribia, Ghanem, Belmessaoud, Belgherbi et Benchaïra, en attendant d’autres. Pour rappel, les deux derniers éléments cités ont déjà saisi la CRL pour réclamer leurs salaires impayés et leurs papiers avant de se raviser et de rester à la JSMB, en dépit des offres qui leur sont parvenues de certains clubs des deux Ligues professionnelles. Une nouvelle qui a aussi et surtout réjoui énormément les amoureux des Vert et Rouge, au regard du poids considérable de ces éléments dans le onze de la JSMB.

Bezouir confirmé comme manager général

Ceci quand on sait que Benchaïra avait joué un rôle prépondérant en milieu de terrain alors que Belgherbi avait terminé comme meilleur buteur de son équipe, avec 13 réalisations à son actif. En parallèle, le président du club amateur vient d’installer de manière officielle une commission de recrutement et a désigné l’ancien portier du club, Séghir Bezouir, en qualité de manager général en remplacement de Brahim Zafour. En plus de vouloir garder les éléments ayant donné satisfaction, la saison écoulée, il sera également question de dénicher d’autres sur le marché, pour renforcer l’effectif, notamment le départ des Bensaha, Ouanès, Drifel et Khedairia. Une opération qui ne sera sans doute pas une sinécure pour Houassi et son staff, au vu de la crise financière dans laquelle patauge le club, qui fait déjà face aux revendications salariales des joueurs de la saison passée.

