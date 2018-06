Une division Honneur à 16 clubs

Par DDK | Il ya 57 minutes | 70 lecture(s)

La division honneur de Tizi-Ouzou comptera la saison prochaine 16 clubs, dont les trois nouveaux promus, à savoir le DC Boghni, l’O Taourirt Mokrane et le NA Redjaouna. Trois nouveaux pensionnaires dont deux s’apprêtent à faire leur baptême du feu dans ce palier, avec comme objectif de faire bonne figure. Relégué pour une faute administrative la saison 2016/2017, les Montagnards de Boghni n’ont pas abdiqué. Bien au contraire, ils sont revenus en force, réalisant un parcours époustouflant. Les jeunots du Djurdjura Club de Boghni ont dominé de bout en bout leur groupe, ce qui fait de leur retour en division honneur une simple logique. Le DC Boghni, qui n’est plus à présenter sur la scène footballistique locale, est une équipe sur laquelle il faudra compter cette saison. En effet, les camarades de Belkacem Yadaden, meilleur joueur de la saison, auront sans doute leur mot à dire dans ce palier qu’ils connaissent bien, pour y avoir évolué durant plusieurs saisons. Le Djurdjura club de Boghni semble, aussi, en mesure de retrouver la Régionale. Une division dans laquelle ils s’étaient imposés, avant de rétrograder, pour une faute administrative aussi, alors qu’ils occupaient l’honorable 5e place. Des erreurs que les dirigeants du club sont appelés à éviter à l’avenir, au risque de pénaliser le club et les joueurs, qui se sont toujours bien acquittés de leur mission sur le terrain. Dans le groupe B, qualifié de groupe de la mort, l’O Taourirt Mokrane s’est adjugé le titre de champion devant des adversaires plus expérimentés. Une donne qui ajoute au mérite des Olympiens qui ont su gérer convenablement la compétition. Ayant échoué de peu la saison précédente, les gars de l’un des plus grands villages de la Kabylie ont réussi à déjouer tous les pronostics en surclassant, au finish, tous leurs adversaires, notamment l’US Tala Athmane et surtout l’US Bouhinoun, qui a marqué le pas dans les toute les dernières journées, après avoir mené le bal en tête du classement durant plusieurs journées. Les jeunots du président Hammitouche, qui suivaient de près, sont parvenus à chiper la première place lors des ultimes journées. Une loge qu’ils garderont jusqu’a la fin du championnat. Dans le groupe C, le dernier mot est revenu au NA Redjaouna qui s’est offert le titre et le ticket de l’accession devançant ses deux principaux concurrents, à savoir la JS Tala Tegana et l’OC Makouda. Deux rivaux qui se sont battus jusqu’au bout avant de céder dans la dernière ligne droite, en se laissant distancer un peu plus par le Nasr Athlétique de Redjaouna. Un écart qui a permis aux jeunots du coach Arezki Mazira de s’assurer le titre avant le baisser du rideau du championnat. Une consécration amplement méritée pour cette équipe qui n’était, pourtant, pas parmi les favoris en début de saison. Mais, comme on dit, en football tout reste possible. Le NA Redjouana qui a cru jusqu’au bout en ses chances à confirmer cette thèse. Il faut, aussi, dire que la bonne gestion du groupe a contribué énormément dans ce sacre. Encadrés par une équipe dirigeante dévouée et un staff technique de qualité, les camarades du capitaine Si Mohamed Ahmed ont fait le reste sur le terrain. Par ailleurs, selon des indiscrétions, les trois nouveaux promus ont déjà commencé à faire leurs emplettes avec un renfort de choix, à même d’assurer un début prometteur dans cette nouvelle division, composé des formations suivantes : La JS Boukhalfa , l’O Tizi-Gheniff , le CA Fréha , La JSC Ouacifs , le KC Taguemount Azouz , le RC Betrouna , l’AC Yakouren , le FC Ouadhias , l’ES Assi Youcef , le CRB Mekla , l’E Draâ El-Mizan , l’ES Tigzirt, l’ASC Ouaguenoun et des trois nouveaux promus : DC Boghni, O Taourirt Mokrane et NA Redjaouna

S. K.