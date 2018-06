La formation continentale des entraîneurs relancée

Par DDK | Il ya 57 minutes | 63 lecture(s)

Après un arrêt de près d’une année, la formation continentale des entraîneurs (CAF C-B-A et CAF pro) reprendra ses droits à partir du mois d’août prochain. Une nouvelle qui n’a pas été sans réjouir les nombreux candidats impatients de passer leurs stages et d’obtenir leurs diplômes. La Ligue de football de Tizi-Ouzou, qui compte 78 détenteurs du FA3 ouvrant droit au stage d’évaluation licence CAF C, a formulé, aussitôt la nouvelle tombée, une demande à la Direction technique régionale (DTR) de prévoir dans son agenda de cet été deux stages d’évaluation pour la licence CAF C , tout en se portant garante pour réunir toutes les conditions idoines, à même d’assurer le bon déroulement et la réussite des stages d’évaluation, dont l’organisation relève, rappelons-le, des prérogatives de la direction technique régionale. Selon un membre de la Ligue de Tizi-Ouzou, la demande de cette dernière est motivée par le souci d’améliorer le niveau technique de l’encadrement au niveau de la wilaya. Un volet qui fait partie des priorités de cette instance de wilaya, qui a réussi en l’espace d’un temps record à combler le vide en matière d’encadrement qualifié, en organisant pas moins de treize stages de formation. Des stages à l’issue desquels un peu plus de 300 entraîneurs ont obtenu leurs diplômes. Un chiffre qui demeure néanmoins insuffisant pour couvrir l’ensemble des catégories des clubs affilés à la Ligue. Il est à préciser que, selon les conditions d’accès à la formation des entraîneurs, rendues publiques par la direction technique national, le stage d’évaluation pour l’obtention de licence CAF C pour les titulaires du diplôme fédéral des entraîneurs DFE3 (ex-FAF 3) sera d’une durée de 24 heures, soit trois jours de formations. Par ailleurs, la Ligue a aussi demandé l’organisation d’un stage d’évaluation pour l’obtention de la Licence CAF B pour les 39 détenteurs de la licence CAF C.

S. K.