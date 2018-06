Franck Dumas ce vendredi à Alger

Par DDK | Il ya 56 minutes | 175 lecture(s)

Ayant tout conclu avec la direction de la JSK, l’entraîneur français Franck Dumas est attendu vendredi prochain à Alger pour officialiser son engagement avec les Canaris.

Alors que la rencontre était prévue initialement à Paris, lors du déplacement du président de la JSK Cherif Mellal et son proche collaborateur Mouloud Iboud dans la capitale française, Franck Dumas a finalement décidé de venir directement en Algérie pour conclure avec le club kabyle. Selon une source sûre, Franck Dumas a eu une conversation téléphonique avec les responsables kabyles, les informant de sa venue à Alger vendredi prochain au soir. Les responsables kabyles seront à son accueil, pour discuter certains points avec lui, avant la signature du contrat. Pour rappel, Dumas était le coach de la Guinée équatoriale. Toutefois, il a promis aux responsables kabyles qu’il résiliera son contrat et qu’il drivera la JSK au cours du prochain exercice. Franck Dumas, 50 ans, est un footballeur français reconverti entraîneur. Formé au Stade Malherbe Caen où il découvre la première division, il réalise une grande partie de sa carrière à l'AS Monaco. Revenu à Caen en fin de carrière, il en devient l'entraîneur de mai 2005 à juin 2012. Quelques mois après son éviction à Caen, Franck Dumas retrouve un poste à l'AC Arles-Avignon en tant que manager général du club qui pointe à la 17e position au classement de Ligue 2. Après une saison et demie à la tête de la formation provençale où il a joué le rôle d'entraîneur sans pour autant avoir les diplômes nécessaires, il est contraint de quitter son poste en raison de ce dernier obstacle et on lui propose alors le poste de directeur sportif. Après beaucoup d'incertitudes autour de sa nouvelle fonction à l'AC Arles-Avignon, il est nommé coordinateur sportif du club, le 24 juin 2014, mais quitte finalement le club quelques semaines plus tard. Il rejoint le Maroc en septembre 2014 pour entraîner le Maghreb de Fès. L'expérience tourne court, il est renvoyé après trois mois d'exercice. En octobre 2017, il est nommé sélectionneur de la Guinée équatoriale pour trois ans.

Dahmane Sayah nouveau préparateur physique

Convoité par la JSK, le préparateur physique Dahmane Sayah a donné son accord de principe aux responsables kabyles pour rejoindre le staff technique des Canaris. Le concerné devra entamer officiellement sa mission, vendredi prochain, à Aïn Benian où le club kabyle effectuera son premier stage de préparation. Joint par nos sons hier après-midi, Sayah a confirmé qu’il travaillera avec la JSK au cours du prochain exercice. «J’ai eu une discussion avec les responsables kabyles qui m’ont contacté et je leur ai donné mon accord de principe de rejoindre la JSK. J’entamerai ma mission en principe vendredi prochain au début du stage de l’équipe», a-t-il affirmé.

M. L.