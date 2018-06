La succession de Madjer est ouverte

Par DDK | Il ya 57 minutes | 69 lecture(s)

Comme annoncé dans notre édition d’hier, la Fédération algérienne de football (FAF) a décidé de se séparer du sélectionneur de l'équipe nationale, Rabah Madjer, et des membres de son staff, suite à la réunion du Bureau fédéral tenue avant-hier à Alger. «Le bureau fédéral, dans sa réunion statutaire tenue au Centre Technique National le 24 juin 2018, a décidé à l’unanimité de se séparer du sélectionneur national, M. Rabah Madjer, et de ses assistants Ighil Meziane, Djamel Menad et Lounes Gaouaoui», indiquait laconiquement avant-hier en début de soirée un communiqué de la FAF. Ces mots officialisent donc la fin de l’aventure entre Rabah Madjer et la sélection nationale algérienne, moins de huit mois après son engagement à la barre technique des Verts. Il faut dire que l’ancienne star du FC Porto, dont le retour à la barre technique des Verts après trois infructueuses expériences (1994-1995, 1999, 2001-2002) a fait l’objet d’acres critiques de la part d’une bonne partie des supporters et des techniciens, n’a pas réussi à faire remonter sur le devant de la scène une sélection algérienne qui avait tenu tête à l’Allemagne voici quatre années en Coupe du Monde. Engagé en octobre 2017 pour remettre l'équipe nationale de football sur les rails après une élimination sans gloire de la course au Mondial 2018 en Russie, Rabah Madjer, 59 ans, a finalement connu le destin de ses trois prédécesseurs : le Serbe Milovan Rajevac, le Belge Georges Leekens et l'Espagnol Lucas Alcaraz. Sous la houlette de Madjer, l'Algérie a enregistré quatre victoires, dont une sur tapis vert face au Nigeria (1-1, puis 3-0) en clôture des qualifications du Mondial-2018. Un bilan jugé bien en-deçà des espérances placées par le président de la FAF, Kheïreddine Zetchi, en la personne de Madjer qui voyait en lui l'homme de la situation capable de galvaniser un groupe en manque de confiance.

Renard, Halilhodzic et Queiroz sur les tablettes

Maintenant que la page du controversé Rabah Madjer est définitivement tournée, la FAF se concentre désormais sur son successeur qui devra être connu au plus tard début juillet, selon les dires du président de la FAF, Kheireddine Zetchi qui a révélé avant-hier aux journalistes que la FAF a déjà établi une short-list sur laquelle on retrouve celui qui était à la tête des Fennecs en 2014, Vahid Halilhodzic, mais aussi l’entraîneur du Maroc, Hervé Renard, et le sélectionneur de l’Iran, Carlos Queiroz. «Nous allons engager un technicien expérimenté dans le football continental. Vahid Halilhodzic et Hervé Renard ont un profil intéressant et peuvent répondre à nos attentes. Carlos Queiroz reste un entraîneur de métier. Je demande aux joueurs d’être à la hauteur et donner le meilleur d’eux-mêmes pour la sélection», a indiqué le président de la FAF, Kheireddine Zetchi, juste après la fin de la réunion du Bureau fédéral. A cet effet, la FAF va étudier toutes les pistes, privilégiant les entraîneurs qui sont actuellement en poste et dont les contrats se terminent après le Mondial qui se déroule en ce moment en Russie. Et dans le but d’éviter de retomber dans les erreurs du passé, le président de la fédération, Kheireddine Zetchi, a décidé, cette fois-ci, d’associer la Direction technique nationale dans le choix de l’entraîneur. La short-list établie par Zetchi sera examinée avec la DTN que dirige Rabah Saâdane, lequel aura à se prononcer sur le successeur de Madjer.

Ali Chebli