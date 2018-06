Aït Djoudi limogé

Par DDK | Il ya 57 minutes | 111 lecture(s)

Azzedine Aït Djoudi ne sera pas l’entraîneur du CR Belouizdad la saison prochaine. Nommé il y a à peine deux semaines nouvel entraîneur de l’équipe, le technicien en question a aussitôt été débarqué et cela avant même le début du championnat. En effet, c’est le président du club, Mohamed Bouhafs qui a décidé de résilier avant-hier le contrat de deux saisons liant Aït Djoudi au club algérois. Selon plusieurs sources, la direction du Chabab n’a pas apprécié les réserves émises par Ait Djoudi au sujet du recrutement et le fait qu’il n’était pas associé au recrutement qui a vu le CRB faire signer pas moins de quatorze nouveaux joueurs. Pour remplacer Aït Djoudi, la direction du CRB songerait à Cherif El Ouazzani, Bougherara et Rouabeh.

R. S.